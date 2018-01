Über eine ruhige Silvesternacht konnten sich heuer die Einsätzkräfte im Bezirk Waidhofen freuen.

So gab es nur einen einzigen Feuerwehreinsatz - die FF Vestenpoppen-Wohlfahrts musste am Silvesterabend um 19.30 Uhr zu einem Heckenbrand in Vestenpoppen ausrücken. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Anrainer das Feuer mithilfe eines Feuerlöschers und eines Gartenschlauches bereits eindämmen können. Die Feuerwehrleute kontrollierten die Umgebung und führten Nachlöscharbeiten durch.

Stefan Mayer kam durch Zufall mit der Arbeit in der Bezirksalarmzentrale in Berührung. Seit 2013 ist Mayer Bezirkssachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit beim Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen. | Michael Schwab

Kurz davor wurden in unmittelbarer Umgebung zur Hecke pyrotechnische Gegenstände abgefeuert, weshalb man von diesen als Brandursache ausgehen kann. „Die Reaktion der Anrainer - Löschversuche und die sofortige Verständigung der Feuerwehr - war ausgezeichnet. Auch bei kleinen Bränden sollte, wie in diesem Fall vorbildlich geschehen, sofort die Feuerwehr verständigt werden, da sich solche Brände rasch ausbreiten können. Derartige Feuerwehreinsätze sind kostenlos“, erklärt der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Bezirkssachbearbeiter Stefan Mayer.

Keine glatten Straßen

Dass aufrund der milden Temperaturen keine Gefahr von Straßenglätte bestand, dürfte ebenfalls mit eine Rolle gespielt haben, dass die Nacht einsatzmäßig ruhig verlief. Da die Bezirksfeuerwehr-Kommandozentrale auch nur bei einem größeren Einsatzaufkommen besetzt wird, konnten die zuständigen Feuerwehrleute im Freundes- und Familienkreis den Jahreswechsel feiern.

Anders sieht die Diensteinteilung in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes aus. Die Mannschaften müssen im Rot-Kreuz-Haus anwesend sein. „In der Regel sind es fast immer die gleichen Leute, die Weihnachten und Silvester Dienst machen. Da haben sich praktisch im Laufe der Zeit richtige Stamm-Mannschaften zusammengefunden. Es sind da auch Leute mit Familie dabei, die trotzdem an diesen Tagen für ihre Mitmenschen im Einsatz sind“, erklärt Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Bernhard Schierer.

Mannschaft beobachtete die Feuerwerke

Verläuft die Nacht ruhig, wird der Jahreswechsel auf der Dienststelle gefeiert - ohne Alkohol versteht sich. „Es gab nur einen Notfall aufgrund einer internen Erkrankung, und diesen bereits früh am Abend. Sonst gab es während der Nacht keine weiteren Einsätze“, fasst Schierer zusammen. Es sei bereits seit Jahren so, dass die Silvesternächte ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Hierbei dürfte auch die Tatsache mitspielen, dass der Jahreswechsel im Bezirk eher im kleinen Kreis gefeiert wird, und es keine Großveranstaltungen gibt, wo man naturgemäß eher mit Einsätzen aufgrund von Verletzungen oder Alkoholkonsum rechnen müsse, meint Schierer.

„Heuer blieb den Kollegen genug Zeit zum gemeinsamen Kochen und Bleigießen. Zu Mitternacht verfolgte die Mannschaft die Feuerwerke von der Terrasse des Rotkreuz-Hauses, von der man einen wunderbaren Überblick hat“, sagt Schierer. Eine ruhige Nacht hatte auch die Mannschaft des Raabser Notarzteinsatzfahrzeuges. „Wir hatten nur im Pflegeheim etwas zu tun. Den Jahreswechsel verbrachten wir damit, eine 100-jährige Bewohnerin zu betreuen, die aufgrund der Knallerei etwas verwirrt war. Mit guten Zuspruch konnten wir die Dame nach einer Stunde beruhigen“, berichtet Notärztin Ulrike Kirchweger.