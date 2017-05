Maibaum setzen, Maibaum umschneiden - das gehört zusammen. Dass beim „Umschneiden“ aber immer wieder unangenehme Dinge, Sachbeschädigungen und andere Unfälle passieren, müsste eigentlich nachdenklich stimmen.

So wurde heuer der Maibaum in Dietmanns umgeschnitten. Ein Gemeindeauto war so vor dem Baum geparkt, dass dieser nicht umgeschnitten werden kann. Die Maibaumumschneider ließen sich dadurch nicht aufhalten und brachten das Auto irgendwie an einen anderen Platz. Äußerlich gibt es keine Beschädigungen.

Tradition wie sie sein sollte

Glimpflich ging das Maibaumumschneiden in Oberpfaffendorf vor sich. Dort fiel der Baum auf die Wiese - er wurde noch am Abend des 1. Mai etwas kürzer als zuvor wieder aufgestellt.

In Modsiedl war ein Kindermaibaum aufgestellt worden. Dieser wurde in der Nacht gestohlen. Da es schon im Vorjahr in diesem Zusammenhang Vorkommnisse rund um einige Burschen aus Großau und Umgebung gegeben hatte, machten sich die Modsiedler auf den Weg in den Nachbarort. Dort wurde der Maibaum tatsächlich vor einem Wohnwagen am Hintausweg gefunden - nach kurzen Verhandlungen erklärten sich die Baumdiebe bereit, ein paar Kisten Getränke zu zahlen und stellten den Baum wieder in Modsiedl auf. Tradition - wie sie sein sollte, ohne das etwas Gröberes passiert.

Manchmal wird es auch gefährlich

Weniger ungefährlich ging es in Rafings, Gemeinde Windig-steig zu. Dort wurde auf einem Fußballplatz ein Maibaum aufgestellt und durch ein Feuerwehrfahrzeug der FF Rafings und einen Traktor abgesichert. Trotzdem haben mindestens zwei Unbekannte am 1. Mai ungefähr um drei Uhr morgens den Maibaum umgeschnitten. Beim Fallen des Baumes wurden das Feuerwehrauto auf der linken Seite und das Dach der Zugmaschine schwer beschädigt. Anzeige wurde erstattet, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Überhaupt dürften die Maibäume in der Gemeinde Windigsteig heuer verstärkt das Ziel von Umschneidern gewesen sein. In Lichtenberg hatte der Dorferneuerungsverein drei Bäume aufgestellt, alle drei wurden in der Nacht umgeschnitten, auch die beiden beim Eingang zur Kapelle. Dabei gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, dass Bäume vor einer Kapelle nicht umgeschnitten werden.

Noch schlimmer ist ein Vorfall, der sich in der Nacht vom 30. April auf 1. Mai in Rossa ereignete. Dort hielt die Dorfgemeinschaft Nachtwache, um ihren Maibaum zu schützen. Gegen 3.20 Uhr fuhr ein Drosendorfer mit dem Pkw seines Vaters nach Rossa, vermutlich, um dort den Maibaum zu fällen. Im Pkw saßen auch drei Freunde des Lenkers. Als die Dorfgemeinschaft das bemerkte, lief ein 27-jähriger Mann aus Rossa zum Fahrzeug, um den Lenker zur Rede zu stellen. Laut Zeugenaussagen war zu diesem Zeitpunkt eine der Fahrzeugtüren geöffnet. Der Lenker fuhr Richtung Thuma los und schleifte den 27-Jährigen einige Meter mit, der schließlich auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Lenker setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Der 27-Jährige wurde nach Erstversorgung durch einen First Responder in das Krankenhaus Waidhofen eingeliefert, aufgrund des Kennzeichens konnte der Lenker ausgeforscht werden. Ein Alkotest ergab, dass der junge Mann nichts getrunken hatte. Er wurde angezeigt.