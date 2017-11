Schritt für Schritt hält derzeit das Internet der nächsten Generation über Glasfaseranschlüsse bis in die einzelnen Haushalte im Bezirk Waidhofen Einzug.

Zusammen mit der Gemeinde Göpfritz ist der Bezirk eine von vier Pilotregionen in Niederösterreich, wo der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur durch die Nögig mit Mitteln des Landes durchgeführt wird. Angesichts der vielfach parallel laufenden Baumaßnahmen und dem unterschiedlichen Fortschritt, verbunden mit einem zurückhaltenden Informationsfluss seitens der Nögig über konkrete Fertigstellungstermine kam in den vergangenen Wochen und Monaten jedoch in der Bevölkerung eine gewisse Unsicherheit auf, ob denn wirklich alles nach Plan laufe.

Ludweis-Aigen wurde als erste Gemeinde im Bezirk mit der Infrastrukturerrichtung fertig: Amtsleiter Friedrich Kadernoschka, der Waldviertler Bereichsleiter der Strabag AG Erwin Fahrnberger, Bundesratsabgeordneter Eduard Köck, Ecoplus-Geschäftsführer Jochen Danninger, Bürgermeister Helmut Schuecker, Nögig-Geschäftsführer Hartwig Tauber, Vizebürgermeister Alfred Fasching und Kleinregionsobmann Reinhard Deimel. | Schwab

Bei einer Sitzung am Montag informierte die Nögig die Bürgermeister über den aktuellen Stand der Dinge. „Man hat uns versichert, dass nach wie vor bis Ende 2018 der gesamte Bezirk am Netz sein soll. Damit ist gemeint, dass die Glasfaserleitungen bis zu diesem Zeitpunkt eingeblasen sind und die angemeldeten Teilnehmer ihre Anschlüsse auch benutzen können. Lediglich einige Wiederherstellungsarbeiten nach der Verlegung könnten dann noch offen sein“, berichtet der Obmann der Kleinregion Zukunftsraum Thayaland, Reinhard Deimel, nach der Sitzung.

Genaue Termine sind kaum zu nennen

Genaue Fertigstellungstermine für einzelne Gemeinden oder gar Ortschaften zu nennen sei allerdings schwierig, da die Reihenfolge der Arbeiten von den Kapazitäten der Baufirmen und den örtlichen Bedingungen abhänge. „Oft stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Verlegung in einem Ort schwieriger und aufwendiger ist, als anfangs angenommen. Dann kommt es zu Verzögerungen“; erklärt Deimel. Das Ziel der Nögig sei jedenfalls, neben der Verlegung der Leerverrohrung auch gleichzeitig die Einblasung der Glasfasern vorzunehmen, sodass ausgebaute Straßenzüge möglichst rasch ans Netz gehen können, ohne auf die Fertigstellung des gesamten Ortes warten zu müssen.

Am weitesten fortgeschritten ist der Glasfaserausbau derzeit in den Gemeinden Kautzen und Ludweis-Aigen. In letzterer Gemeinde ist der Großteil der Leitungen schon eingeblasen, und in beiden Gemeinden kann das schnelle Internet schon genutzt werden.

Dicht auf den Fersen liegt die Marktgemeinde Thaya, wo es ebenfalls schon einen ersten Nutzer gibt.

Baumaßnahmen sind schon angelaufen

„In Vitis, Dobersberg und Waldkirchen wurden die Aufträge vergeben, sodass die Bauarbeiten bald starten können. Karlstein baut bereits, auch in Groß Siegharts und Raabs sind die Baumaßnahmen schon angelaufen“, fasst Deimel zusammen. In Karlstein werden (die NÖN berichtete in der Vorwoche) noch heuer die ersten Anschlüsse ans Netz gehen, wobei der Ausbau zuerst im Ortsgebiet von Karlstein erfolgt, und 2018 in den Ortschaften.

„In Gastern, Pfaffenschlag, Waidhofen-Land, Waidhofen-Stadt und Windigsteig laufen derzeit noch die Ausschreibungen, die Auftragsvergabe wird aber schon in nächster Zeit erfolgen“, sagt Deimel. Einen komplett weißen Fleck gibt es im Herzen des Bezirks - in Dietmanns, wo die 40 Prozent-Hürde an Unterstützungserklärungen nicht erreicht werden konnte.

Die Kostenstruktur für die Nutzer bleibt wie angekündigt - wer eine Unterstützungserklärung unterzeichnet hat, muss nur eine Anschlussgebühr von 100 Euro bezahlen. Wer sich erst jetzt nachträglich für einen Glasfaseranschluss entscheidet, zahlt 600 Euro für die Herstellung.