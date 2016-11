Mit einem durchaus seltenen Produkt in der österreichischen Landwirtschaft beschäftigen sich fünf Bauern, zwei in Modsiedl und je einer in Süßenbach, Goschenreith und Kleineber-harts: Mit Haselnüssen!

Insgesamt wurden 2008 rund zwölf Hektar Haselnussbäumchen ausgepflanzt, für die Vermarktung wurde bereits damals der Verein „Waldviertler Haselnuss“ gegründet.

Karl Österreicher, Haselnussbauer in Modsiedl

In einem Lokalaugenschein war die NÖN in der Vorwoche bei einem Haselnuss-Erntevorgang der Familie Österreicher in Modsiedl dabei. Man wartet, bis die Haselnüsse auf den Boden fallen und fährt dann mit einer einem großen Staubsauger-ähnlichen Maschine durch die Zeilen der Haselnussbäumchen.

Die Nüsse landen dann im Anhänger, werden in den Betrieb gebracht, wo man sie belüftet, von Laub, Schalenresten und Steinen befreit und sie nach einem Reinigungsvorgang trocknet. Nach dem Trocknen werden die Nüsse dann in einer Maschine geknackt und schließlich in kleinen Säckchen je nach Wunsch der Kunden abgefüllt.

Karl Österreicher bei der Erntemaschine, mit der sein Sohn Thomas durch die Reihen der Haselnussbäumchen fährt. | NÖN

Im Jahr nach dem Auspflanzen gab es bereits eine kleine Ernte, im Falle der Familie Österreicher rund 22 Kilo - „das war nur für den Eigenverbrauch“, meint Uli Österreicher. 2012 gab es einen Totalausfall bei der Ernte nach dem Frost Anfang Mai, 2013/2014 war die Ernte durchaus okay, ehe es 2015 wegen der Trockenheit wieder einmal nur rund 250 Kilo gab. Heuer ist die Menge okay, die Familie Österreicher rechnet damit - obwohl noch mit dem Ernten beschäftigt - dass es heuer rund 2.000 Kilo Haselnüsse von ihren Feldern geben wird.

Die Haselnuss-Bauern betreiben gemeinsam eine Homepage (www.waha.webnode.at) und haben die Erntemaschine gemeinsam gekauft, die Vermarktung der Nüsse übernimmt jeder Betrieb für sich. Im Falle der Familie Österreicher geschieht das in einem Bauernladen, die Nüsse werden jedoch auch für die Erzeugung von Haselnussöl und Schnaps verwendet, wobei letzteren der Nachbar der Familie in Modsiedl, der Raabser Vizebürgermeister Leo Witzmann, herstellt.

Ein Säckchen Waldviertler Haselnüsse von der Familie Österreicher in Modsiedl. | NÖN

Die Familie Österreicher bewirtschaftet Ackerland, auf dem Roggen, Weizen, Graumohn, Mariendistel, Winterraps sowie Triticale wachsen. Für die Arzneimittelproduktion wird Ginkgo gepflanzt, neun Hektar sind als Naturschutzfläche reserviert. Darüber hinaus wird auch noch Wald bewirtschaftet, in dem hauptsächlich Fichten und Kiefer wachsen, wobei bei Neuaufforstungen auf eine Durchmischung mit weiteren Baumarten wie Lärchen und Ahorn Wert gelegt wird. Und dann gibt es eben rund 3.000 Haselnussbäumchen.

Mit den Waldviertler Haselnüssen leistet die Familie Österreicher auch einen wertvollen Beitrag für die Klimabilanz - kommt doch der Großteil der im Handel erhältlichen Haselnüsse aus der Türkei!

Haselnüsse können auch Heilnahrung bei Diabetes oder Gleichgewichtsstörungen sein und enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe wie die Vitamine B1, B2 und E. Auch die Immunabwehr in Grippezeiten kann durch Haselnüsse gestärkt werden.

Die Haselnuss-Felder sind eingezäunt, was jedoch einen natürlichen „Feind“ der Nüsse nicht daran hindert, sich an der Ernte zu „bedienen“: Die Eichkätzchen. „Die unteren drei Reihen unserer Plantage, die an den Wald angrenzen, werden praktisch ausschließlich von den Eichkätzchen genutzt, um zu ihrem Wintervorrat zu kommen“, erzählt Karl Österreicher.