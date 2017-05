Raabser übertrafen Vorjahresergebnis in der Stufe D, Musikverein Dobersberg traute sich erstmals Antritt in Stufe C, wo einige Kapellen gute Leistungen zeigten.

14 Kapellen, davon acht aus dem Bezirk Waidhofen und sechs aus dem Bezirk Horn stellten sich am vergangenen Sonntag der Konzertmusikbewertung im Jugend- und Familiengästehaus Raabs.

Eine dreiköpfige Jury, bestehend aus Markus Kohl (Bezirksstabführer BAG Hollabrunn), Landeskapellmeister Manfred Sternberger und dem Tullner Bezirkskapellmeister Markus Winkler bewertete die Leistungen der Kapellen. „Geschenkt“ bekam man nichts, lautete das in den Pausen oft gehörte Fazit der Teilnehmer.

Kapellmeister aus dem Bezirk zeigten gutes Gespür

Genauso wichtig wie die gute Umsetzung des Pflicht- und Selbstwahlstückes war die richtige Selbsteinschätzung der jeweiligen Kapelle, was Schwierigkeitsgrad und Stückwahl betraf. Die Kapellmeister aus dem Bezirk zeigten hier ein gutes Gespür für ihre Musiker und deren Können, was sich in hervorragenden Ergebnissen niederschlug.

Besonders hervorzuheben ist der Musikverein Dobersberg, der heuer erstmals in der zweitschwersten Stufe C antrat und 88,50 Punkte erreichte. Gut dabei waren auch das Blasorchester Waidhofen und der Musikverein Vitis, die in der Stufe C solide Leistungen ablegten, ebenso die Jugendkapelle Raabs.

Die Stadtkapelle Raabs verteidigte ihren Titel als beste Kapelle des Bezirks - sie trat als einzige in der schwersten Stufe D an und übertraf mit 94,83 Punkten sogar noch ihr Vorjahresergebnis von 93 Punkten.

Die Ergebnisse

Wertungsstufe B:

Musikverein Aigen 87,00 Punkte

Stadtkapelle Gr. Siegharts 91,58 Punkte

Blasmusik Windigsteig 89,50 Punkte

Wertungsstufe C:

Musikverein Dobersberg 88,50 Punkte

Jugendkapelle Raabs 90,92 Punkte

Musikverein Vitis 90,92 Punkte

Blasorchester Waidhofen 90,50 Punkte

Wertungsstufe D:

Stadtkapelle Raabs 94,83 Punkte