Mehr Bewegung, auf die Ernährung achten und sich Zeit für die Familie nehmen, stehen als Neujahrsvorsätze hoch im Kurs - auch bei den Lokalpolitikern im Bezirk.

„Ich möchte im kommenden Jahr an der Reduktion meines Gewichts arbeiten. Ich habe schon vor etlichen Jahren zu rauchen aufgehört, und es wäre gut, auch dieses Ziel zu erreichen“, nimmt sich der Groß Sieghartser Bürgermeister Gerald Matzinger für 2017 vor. Abseits der privaten Vorsätze wünscht er sich politisch eine Veränderung des Klimas in der Stadtgemeinde. „Es wäre gut, wenn wir wieder alle gemeinsam für unsere Gemeinde arbeiten könnten, anstatt polemische Diskussionen zu führen“, meint Matzinger.

"Gute Küche verwöhnt mich"

Auf ausreichend Bewegung und Zurückhaltung beim Essen will auch der Waidhofner Bürgermeister Robert Altschach setzen. Mehr auf die Linie achten möchte der Raabser Bürgermeister Rudolf Mayer.

„Die gute Küche verwöhnt mich und hat ihre Spuren hinterlassen. Dem möchte ich mit mehr Sport und etwas Einhalt beim Essen entgegenwirken“, erklärt Mayer. Politisch will er sich weiter für den Fortbestand der Gemeinde einsetzen. „In letzter Zeit ist viel geschehen, gerade in Bezug auf den Radtourismus und die erfreuliche Entwicklung unseres Hallenbades. Diesen Weg will ich fortsetzen“, kündigt Mayer an.

"Ich will mehr Sport betreiben"

Gesünder zu leben und einen Gang zurückzuschalten nimmt sich der Waidhofner Vizebürgermeister und FPÖ-Landtagsklubabgeordnete Gottfried Waldhäusl vor. „Ich will mehr Sport betreiben, öfter laufen gehen, und etwas mehr Freizeit haben“, plant Waldhäusl. Politisch soll der Schwerpunkt auf der Vorbereitung für die Landtagswahl im Jahr 2018 liegen.

Auch der Bürgermeister von Thaya und Bundesratsabgeordnete Eduard Köck hat sich vorgenommen, mehr auf seinen Körper zu achten und mehr Bewegung zu machen.

Keine konkreten Vorsätze für 2017 hat sich hingegen Martin Litschauer, Stadtrat der IG Waidhofen und Bezirkssprecher der Grünen gemacht. „Es gibt zwar den Ansatz, dass ich mir bewusst mehr Zeit für die Familie nehmen will, aber das hat nichts speziell mit dem neuen Jahr zu tun“, erklärt Litschauer. Politisch gesehen gäbe es in Waidhofen jede Menge Arbeit und Punkte, an denen man dranbleiben müsse. Motivierend für Litschauer seien die Film-Tage der Grünen zum Jahreswechsel. „Das ist für uns immer ein Ansporn, mit Kraft ins neue Jahr zu starten“, betont Litschauer.

"Österreicher hält sich sowieso nicht daran"

Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger zählt sich selbst auch nicht zum Kreis jener Menschen, die sich Vorsätze fürs neue Jahr machen. „Der typische Österreicher hält sich sowieso nicht daran. Wenn es aber etwas gibt, dann ist das, dem Körper etwas Gutes zu tun. Ich möchte mein Gewicht um zehn Prozent reduzieren, und das lieber freiwillig, als ärztlich verordnet“, erklärt Damberger.

Abseits der persönlichen Ebene möchte er weiter durch seine Arbeit in der Feuerwehr seinen Teil dazu beitragen, der Bevölkerung Sicherheit und Lebensqualität zu bringen.

Nachdem die Feiertage mit üppigem Essen ihren Tribut gefordert haben, will Bezirkshauptmann Günter Stöger nun ebenfalls mehr auf seinen Körper achten. „Ich habe mir vorgenommen, etwas gesünder zu essen und mich mehr zu bewegen“, verkündet Stöger.

Rotkreuz-Bezirkskommandant Josef Zimmermann plant Ähnliches: „Ich will mehr Bewegung machen, und ich werde versuchen, den Schweinsbraten etwas zu reduzieren.“