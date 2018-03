Ostern ist das wichtigste christliche Fest, daher gibt es auch eine Vielzahl an Bräuchen, die von den Menschen zu dieser Zeit praktiziert werden.

Ostern ist das Ende der 40-tägigen Fastenzeit. Auch heute verzichten viele Menschen, nicht nur gläubige Christen, in der Fastenzeit auf viele Dinge. Zum Beispiel trinken manche Menschen in der Fastenzeit keinen Alkohol, andere wiederum essen keine Süßigkeiten. Es ist der Verzicht auf etwas, das man gerne hat, der in dieser Zeit wichtig ist.

Osterpinzen | Archiv

Praktisch in jeder Familie gibt es zu Ostern bunte Eier - Ostereier. Das Ei ist seit Jahrtausenden Sinnbild neuen Lebens und Symbol der Fruchtbarkeit. Nach der eierlosen Winterzeit fangen die Hühner im Frühling wieder mit dem Eierlegen an. Das ist ein Zeichen, dass der Frühling einzieht. Da die Hühner früher frei am Bauernhof herumliefen, legten sie ihre Eier oft irgendwo ab. Daher mussten die Menschen die Eier suchen, dadurch könnte der Brauch der Ostereiersuche entstanden sein. Das Färben der Eier wiederum dürfte bis in das Mittelalter zurückgehen.

Die Eier und andere Geschenke bringt bei uns der „Osterhase“. Auch der Hase gilt als Symbol der Fruchtbarkeit, was wiederum erklären kann, dass ausgerechnet dieses Tier zu Ostern im Brauchtum eine wichtige Rolle spielt.

Mit großen Ratschen waren im Vorjahr in Waldhers Lukas Rieder, Jacqueline Eipeltauer, Alexandra Haidl und Sarah Breuer unterwegs | Archiv

In der Karwoche feiert die Katholische Kirche am Gründonnerstag das letzte Abendmahl Christi. „Grün“ im Wort Gründonnerstag hat nichts mit der Farbe Grün zu tun, sondern kommt vom mittelhochdeutschen Wort grunen, was so viel wie klagen heißt. Klagen, weil Jesus am Karfreitag den Tod am Kreuz starb. Am Gründonnerstag „fliegen“ jedes Jahr die Glocken nach Rom - sie schweigen damit bis zur Auferstehung am Karsamstag. Weil die Glocken fort sind, gehen in allen Orten Kinder am Karfreitag „ratschen“, um den Menschen die Zeit zum täglichen Gebet anzukündigen. Das Ratschen in der Karwoche wurde 2015 von der UNESCO sogar als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt.

Auch in der Kirche werden zu dieser Zeit Ratschen oder Klöppel anstelle der Altarglocken verwendet. Am Karsamstag bedanken sich dann die Menschen bei den Kindern für das Ratschen mit kleinen Geschenken, heute auch sehr oft mit Geldspenden. Obwohl der Gründonnerstag mit der Farbe „Grün“ wie vorher festgestellt nichts zu tun hat, ist es in vielen Familien an diesem Tag Tradition, Spinat als Essen anzubieten.

Feuer sollte Winter bald austreiben

Am Karsamstag wird in vielen Gegenden das Osterfeuer entzündet, im Waldviertel meist nur im Rahmen der Auferstehungsfeier außerhalb der Kirche. Mit dem Feuer wollten die Menschen ursprünglich endgültig den Winter austreiben.

Eine weitere Tradition der Katholischen Kirche ist die Speisenweihe, die am Karsamstag und am Ostersonntag bei den liturgischen Feiern durchgeführt wird. Die Gläubigen bringen dabei Körbchen in die Kirche mit, in denen sich Schinken, Kren, Brot und Eier befinden. Diese Speisen werden dann zuhause von der ganzen Familie meist gemeinsam gegessen.

Auf die Volksbräuche wird natürlich auch von den traditionellen Handwerksbetrieben eingegangen. Da kaum mehr Menschen selbst Brot backen, sind es die Bäcker, die zum traditionellen Osterschinken im Brotteig verhelfen. Eine Besonderheit gibt es diesbezüglich bei der Bäckerei Kasses in Thaya. Dort kommt in der Karwoche Pfarrer Wolfgang Auhser mehrmals vorbei, um die Osterschinken, die Erich Kasses dann in Brotteig einbäckt, zu segnen.

Bei Kasses gibt es neben dem traditionellen Schinken im Brotteig auch Beinschinken in Briocheteig, eine besondere Spezialität, die vor allem bei den zahlreichen Kunden der Bäckerei in Wien, etwa im „Schwarzen Kamel“, beliebt ist.

Osterpinzen Belohnung nach der Fastenzeit

Zu Ostern gehören auch Osterpinzen, ein leicht süßliches traditionelles Ostergebäck. Nach der Fastenzeit ist bei den Menschen wieder Genuss angesagt, und da gehört die flaumig weiche Osterpinze, sanft nach Anis duftend und zart im Geschmack, einfach dazu. Die köstliche Pinze aus reichhaltigem, mit Butter und Dotter verfeinerten Germteig bekommt durch das dreifache Einschneiden des Teiges ihre typische Form. Ursprünglich stammt das Hefegebäck aus Südtirol. Erich Kasses verfeinert den Teig seiner Osterpinzen seit vielen Jahren mit Wein, heuer mit Gelbem Muskateller und Sauvignon Blanc vom Sattlerhof in Gamlitz in der Südsteiermark.

Ursprünglich dürften die Pinzen aus dem Veneto und dem Friaul in die Monarchie gekommen sein. In den letzten Jahren wird nach der Osterzeit gerne auch eine „Colomba“ gegessen – ein in Italien weit verbreitetes Gebäck aus Weizen-Sauerteig. Es hat die Form einer Taube mit weit gespreizten Flügeln. Dazu werden Mandeln, Aprikosenkerne, Haselnüsse und fein gemahlene Nüsse sowie Orangeat und Zitronat verwendet. Die Colomba wird traditionell zum Osterfest gebacken, auf vielfältige Art geschmückt und an Freunde und Bekannte verschenkt.