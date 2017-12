Mit Verwunderung reagierte der Raabser Allgemeinmediziner Karlheinz Schmidt auf ein vor zwei Wochen durch viele Medien geisterndes „Pilotprojekt“. Nach diesem sollen alle Polizei-Streifenautos im Bezirk Gänserndorf mit Defibrillatoren ausgestattet werden. Im Falle eines medizinischen Notfalls soll dann der näheste Defibrillator, auch wenn es die Polizei ist, zu dem Patienten fahren. Wenn sich das Pilotprojekt in Gänserndorf bewährt, will man es auf ganz Niederösterreich ausdehnen.

Bereits 2002 Defis in Streifenwägen

Grund für die Verwunderung des beliebten Raabser Arztes ist die Tatsache, dass Schmidt bereits 2002, also vor 15 Jahren, nach langem Kampf erreicht hatte, dass die damaligen Gendarmerie-Autos, vor allem der damaligen Grenzgendarmerie, mit Defis ausgestattet wurden. Das war damals ein ziemlich harter Kampf, denn ursprünglich war befürchtet worden, dass es in den Streifenautos zu wenig Platz geben würde. Ein Machtwort des damaligen Gendarmerie-Generals und des damaligen Innenministers Ernst Strasser ermöglichten schließlich die Ausstattung.

Derzeit sind sämtliche Polizei-Autos im Bezirk Waidhofen aufgrund der damaligen Initiative von Karlheinz Schmidt mit Defibrillatoren ausgestattet.

Schmidt verweist auch darauf, dass es das „First Responder Projekt“ im Bezirk Waidhofen bereits flächendeckend gibt. Alle Streifenwagen sind mit einem Defi ausgestattet, alle Beamten sind geschult. Die Alarmierung erfolgt über Notruf 144 NÖ, zeitgleich mit den Rettungskräften. Schmidt betont, dass es bereits drei erfolgreiche Reanimationen mit Beteiligung von Polizisten gegeben habe und auch zahlreiche Assistenzeinsätze bei notärztliche Interventionen.

Schmidt meint nun in einem Schreiben, das er an alle Beteiligten der nunmehrigen „Defi-Neuerfindung“ geschickt hat: „Unsere Erfahrungen seit 15 Jahren sind so positiv, dass wir eine Ausweitung auf ganz NÖ nur dringendst empfehlen können. Ich wünsche den Polizisten in Gänserndorf, dass sie mit derselben Begeisterung bei ihrem Projekt dabei sind wie ihre Kollegen in Waidhofen an der Thaya.“