22.321 Personen sind bei der Bundespräsidentenwahl im Bezirk wahlberechtigt, das sind knapp weniger als bei der für ungültig erklärten Stichwahl im Mai. In Niederösterreich gibt es insgesamt knapp mehr Wahlberechtigte als im Mai.

Zuversicht herrscht eine Woche vor der Wiederholung der Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten bei den Vertretern von FPÖ und Grünen.

Quelle: BMI; Fotos: APA; NÖN-Grafik: Bischof

Gottfried Waldhäusl, Landtagsklubobmann der FPÖ und Vizebürgermeister in Waidhofen, meint, dass das Ergebnis dieses Mal „noch um eine Spur besser sein wird, weil ich merke, dass es den Menschen nicht gefällt, dass sich immer mehr zusammenschließen und ihnen sagen, wen sie zu wählen haben“. Konkret nennt Waldhäusl Namen wie Hans-Peter Haselsteiner und Christian Konrad sowie verschiedener Bürgermeister, die „bisher gut vom System gelebt haben“ und nun Empfehlungen abgeben. „Mir haben auch schon Wähler von Alexander Van der Bellen mitgeteilt, dass ihnen das auf die Nerven geht und sie nicht mehr zur Wahl gehen wollen“, meint Waldhäusl weiter.

Gottfried Waldhäusl rechnet damit, dass das Ergebnis am Land für Norbert Hofer noch einmal besser sein wird, was bedeuten würde, dass der FPÖ-Kandidat es diesmal schaffen könnte.

Waldhäusl findet es nicht in Ordnung, dass man zwar die Wählerverzeichnisse neu aufgelegt hat, die Wahlbeisitzer jedoch nicht verändert hat, daher müsse seine Partei in vielen Gemeinden Wahlzeugen entsenden, insgesamt wird die FPÖ rund 40 Personen als Beisitzer bzw. Wahlzeugen stellen.

Alle sind froh, wenn die Wahl vorbei ist

Der FPÖ-Politiker glaubt, dass die Menschen froh sind, wenn diese Wahl endlich vorbei ist. Er wird daher noch am Wahlsonntag dafür sorgen, dass die Plakatständer weggeräumt werden.

Martin Litschauer, Bezirkssprecher der Grünen und Stadtrat in Waidhofen, ist ebenfalls optimistisch, auch wenn er meint, dass die Wahlbeteiligung ein entscheidender Faktor sein könnte. „Ich glaube, dass es leichte Verschiebungen zu Van der Bellen geben könnte“, meint er. Insgesamt müsste er dann deutlicher gewinnen. „Wenn es gelingt, jene, die beim letzten Mal schon für ihn gestimmt haben, wieder zu den Urnen zu bringen, dann wird er wieder siegen“, sagt Litschauer.

Die Aktivitäten zugunsten des Kandidaten der Grünen auf dem Land seien verstärkt worden, es sei viel auf Eigeninitiative geschehen, zum Beispiel die Initiative „Waldviertlerinnen für Van der Bellen“, der sich auch viele Personen angeschlossen hätten. Auch eine Initiative „Bürgermeister für Van der Bellen“ wurde gestartet, dieser gehört aus dem Bezirk der Bürgermeister der Stadt Groß Siegharts, Gerald Matzinger, an.

"Es ist wichtig, dass die Menschen wählen gehen“

„Es ist wichtig, dass die Menschen wählen gehen“, meint SPÖ-Bezirksvorsitzender Landesrat Maurice Androsch. Er räumt zwar ein, dass aufgrund der Wiederholung der Wahl viele Bürger verärgert seien, nicht wählen zu gehen sei aber eine schlechte Alternative.

Androsch betont, dass der Bundespräsident eine starke Außenwirkung für Österreich habe. „Für mich ist eine ausgeglichene Person an der Spitze des Staates wichtig, der Bundespräsident soll ausgleichend wirken und staatstragend sein und nicht auf zugespitzte Weise agieren“, gibt Androsch eine indirekte Empfehlung für Van der Bellen ab. Eine Prognose will er jedoch nicht abgeben, da die Wählermotivation ausschlaggebend sein werde.

ÖVP-Bezirksparteiobmann Edu ard Köck geht es vor allem um eines: „Wir werden nach dem 2. Dezember wieder einen Bundespräsidenten haben und ich appelliere, dass dieser dann von allen auch anerkannt wird, wie dies auch in der Vergangenheit immer war“, erklärt Köck. Wahlempfehlung will er keine abgeben, er selbst werde erst in der Wahlzelle entscheiden, wen er wählt.