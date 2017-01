Köck, Androsch und Litschauer sehen Gutes, nur Waldhäusl übt Kritik an Pröll und Mikl-Leitner.

Durchaus unterschiedliche Reaktionen gibt es von den Politikern des Bezirks Waidhofen zum angekündigten Rückzug von Landeshauptmann Erwin Pröll.

„Der Rücktritt des Landeshauptmannes hat mich überrascht, obwohl seit der Rückkehr von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in die Landesregierung dies eigentlich absehbar war“, meint ÖVP Bezirksparteiobmann Eduard Köck. Für Köck hatte Erwin Pröll immer das richtige „soziale Gespür“, wie zum Beispiel bei den neuen Regeln zur Mindestsicherung.

Köck lobt auch den Straßenbau, seit das Land die Kompetenz für die Bundesstraßen bekommen hat. Für Köck sind die Achsen von Wien und St. Pölten Richtung Waidhofen nun gut ausgebaut. Die Korrektur, dass auch die Umfahrung Ziersdorf nun eine dritte Spur bekommen hat, ist für Köck ein gutes Beispiel für diesen Ausbau.

„Johanna Mikl-Leitner hat als langjährige Landesrätin und Innenministerin viel Erfahrung gesammelt. Wir sollten ihr die Möglichkeit geben zu beweisen, dass sie Niederösterreich gut führen kann!“

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

SPÖ-Bezirksvorsitzender Landesrat Maurice Androsch kennt den Landeshauptmann schon aus der Zeit, als er, Androsch, Bürgermeister von Groß Siegharts war. In seiner Tätigkeit als Vertreter der Kleinregion setzte sich die Zusammenarbeit für die Ausrichtung der Landesausstellung 2009 und die Projektierung der „Thayarunde“ erfolgreich fort.

Seitdem Androsch Landesrat ist, ergaben sich „aus politisch unterschiedlichen Zugängen oftmals auch harte, kontroversielle Auseinandersetzungen, zum Beispiel bei den Themen Mindestsicherung und Gesundheit“. Trotzdem stand laut Androsch „Zusammenarbeit auf Augenhöhe und mit Handschlagqualität“ im Mittelpunkt.

Der SPÖ-Poltiker hofft, dass auch Johanna Mikl-Leitner die Zusammenarbeit auf Augenhöhe suchen und leben wird.

„Der Rücktritt ist eine gute Entscheidung für Niederösterreich, nach so vielen Jahren in der Politik war es Zeit für eine Veränderung“, formuliert der Waidhofner Vizebürgermeister und FPÖ-Landtagsklubobman Gottfried Waldhäusl wie gewohnt kantig. Für ihn hat Erwin Pröll in den letzten Jahren amtsmüde gewirkt und Fehler gemacht, wie die Massenzuwanderung zuzulassen und zu Initiativen für mehr Sicherheit nein zu sagen.

"Rücktritt war einmal zu erwarten"

Das Waldviertel könne nun aufatmen, denn es sei von Pröll stiefmütterlich behandelt worden, vor allem was Infrastruktur und Autobahn betrifft. „All das ist aber notwendig, um die Abwanderung zu stoppen!“ Waldhäusl hofft, dass sich nun vielleicht ÖVP-Politiker dies zu fordern trauen.

Positiv rechnet Waldhäusl Erwin Pröll an, dass er die Schließung der Geburtenstation Waidhofen nochmals prüfen habe lassen, auch wenn es kein anderes Ergebnis gebracht hatte.

„Der Rücktritt war irgendwann einmal zu erwarten, auch die Nachfolge war seit der Rückkehr von Johanna Mikl-Leitner aus der Bundesregierung nicht überraschend“, meint der Bezirkssprecher der Grünen, Martin Litschauer.

Er hält es nun für möglich, dass bei der nächsten Landtagswahl die absolute Mehrheit der ÖVP gebrochen werde. Dann hofft Litschauer auch darauf, dass die demokratischen Rechte von Minderheitsfraktionen im NÖ-Landtag verbessert werden, wie zum Beispiel das Ansetzen von aktuellen Stunden oder das Stellen von Anträgen.

Martin Litschauer attestiert Erwin Pröll, dass im kulturellen Bereich sehr viel passiert ist, allerdings wenig, was den öffentlichen Verkehr im Waldviertel betrifft, besonders im Bereich der Bahn. „Das Bus-System“ im Waldviertel bringt uns nur bedingt weiter“, schränkt Litschauer ein.