Seit 8. Jänner ist die Loipe durchgehend gespurt und sehr gut frequentiert. Sie bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Läufern verschiedenste Schwierigkeitsgrade und Höhenprofile. Insgesamt stehen zwölf Kilometer Loipe zur Verfügung.

Gerhard Quehenberger spurt die Loipe für den Tourismusverein Kautzen. Am einfachsten steigt man am Parkplatz bei der Kirche in Kautzen oder am Ortsende von Illmau in die Spur ein. Beliebt ist ebenfalls der Einstieg in Radschin. Bei beiden Einstiegsstellen sind ausreichend Parkplätze vorhanden.