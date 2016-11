Die im Herbst bevorstehende Übung des externen Notfallplans der Firma Henkel und die Landesfeuerwehrwettkämpfe 2018 in Gastern standen im Mittelpunkt des „Sicherheitsstammtisches“ der Bezirkshauptmannschaft, der im Kommunalzentrum in Gastern abgehalten wurde.

Als „Gastgeber“ fungierte der Zivilschutzverband mit Bezirksleiter Michael Bartl. Ziel des Sicherheitsstammtisches ist es, dass sich die Einsatzorganisationen untereinander austauschen und die Gesichter hinter den verschiedenen Funktionen kennenlernen, damit im Ernstfall die Zusammenarbeit besser und reibungsloser verlaufen kann.

Bezirkshauptmann Günter Stöger begrüßte die Teilnehmer und erklärte, worum es bei der geplanten Übung bei Henkel geht. Die Firma ist der einzige „Seveso-Betrieb“ des Bezirks, und muss als solcher einen externen Notfallsplan für den Fall eines Austritts gefährlicher Stoffe vorhalten. Dieser Plan muss alle drei Jahre erprobt werden.

„Ein Unfall der höchsten Stufe, der Stufe vier, ist zwar bei Henkel fast denkunmöglich, es wären aber im Fall einer Vollevakierung 376 Personen in Siedlungen in Alt-Waidhofen, in der Nordostsiedlung und bei der Stoißmühle betroffen“, erläuterte Stöger. Um mögliche Übungsszenarien zu entwerfen, soll eine Planungsgruppe mit Vertretern aller betroffenen Einsatzorganisationen und der Firma Henkel eingerichtet werden. Für die Übungsteilnehmer soll das Szenario nicht im Vorfeld bekannt sein.

Wichtige Aufgabe bei der Vorbereitung

Zivilschutzverbands-Landesgeschäftsführer Thomas Hauser ging auf die Rolle des Zivilschutzverbandes im Katastrophenfall ein. „Unser Beitrag im Einsatz ist ein kleiner, aber in der Vorbereitung spielen wir eine wichtige Rolle. Wir müssen wieder das Bewusstsein in die Köpfe bringen, dass die Bürger auch die Eigenverantwortung haben, Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Es wird in größeren Katastrophenszenarien nicht immer gleich professionelle Hilfe eintreffen - diese Zeit muss man im Rahmen des Selbstschutzes überbrücken können“, betonte Hauser.

Anschließend gab Harald Lieb einen Ausblick auf die Landesfeuerwehrwettkämpfe, die 2018 in Gastern stattfinden werden. „Wir tun uns das nicht an, weil wir uns als Feuerwehr Gastern in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern weil unsere Region von dieser Veranstaltung profitieren soll. Wir werden diese Herausforderung nur gemeinsam im Bezirk lösen können, nicht allein als Feuerwehr Gastern“, hob Lieb hervor. Anhand mehrere Planansichten zeigte er, wo sich die Bewerbe abspielen werden, nämlich im Osten und Südosten Gasterns. „Wir wollen alles möglichst kompakt halten, mit kurzen Wegen“, erklärte Lieb.

Zum Abschluss berichteten die Vertreter der Einsatzorganisationen kurz über die Höhepunkte des vergangenen Jahres, ehe die Veranstaltung zum gemütlichen Teil überging - den ungezwungenen Gesprächen.