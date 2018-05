Die anhaltende Trockenheit lässt die Waldbesitzer der Region nicht zur Ruhe kommen. Trockenheit führt zu Wassermangel bei Bäumen, besonders bei Flachwurzlern wie Fichten. Trockenheit schwächt den Baum und begünstigt den Borkenkäfer. Noch mehr, als das schon bisher der Fall war.

Franz Fischer, Obmann des Waldverbands NÖ und Vizebürgermeister von Raabs hat die nüchternen Fakten parat: „Es hat bei uns im Vorjahr nur zirka 400 Millimeter geregnet. Das ist einfach zu wenig!“ Dieser Wassermangel seit mehreren Jahren ist die Ursache für die Käferplage, weil die Bäume dadurch in ihrer Vitalität geschwächt sind. Die angesprochene Menge von 400 mm ist rund um ein Drittel zu wenig Feuchtigkeit. Fischer hat ein weiteres Beispiel parat: In Raabs gab es im April nur sechs Millimeter Niederschlag! Dabei wäre das Wasser gerade im Frühjahr für die Bäume besonders wichtig!

Franz Fischer, Bezirksbauernkammerobmann Nikolaus Noe-Nordberg und Forstsekretär Josef Weichselbaum mit einem Käferbaum, bei dem die Käfereinstiche markiert wurden. | Stefan Schneider

Im März war es noch relativ kalt, im April ist die Käferplage so richtig losgegangen. Und Fischer weiß: Bereits in rund zwei Wochen fliegt die nächste Käfergeneration aus - das heißt: aus einem Käferpärchen im Frühjahr werden zigtausend Käfer bis in den Herbst!

In der Vowoche organisierte der engagierte Waldfachmann einen Gipfel mit der Bezirksbauernkammer und Vertretern der Waldwirtschaftsgemeinschaften auf einer Schadensfläche in Modsiedl.

„Es ist damit zu rechnen, dass sich die Situation noch weiter verschlimmern wird“, stellt Fischer klar. Dabei hat es eine Situation wie derzeit bisher in diesem Ausmaß noch nicht gegeben. „Wald, der für die nächste Generation gedacht war, ist verloren“, erklärt Fischer.

Fischer spricht auch einige Maßnahmen an, die unbedingt durchgeführt werden sollten:

Blochholz sollte mindestens 500 Meter vom Wald entfernt gelagert werden, das ist aber oft gar nicht so einfach.

Das Holz sollte so schnell wie möglich abtransportiert werden - auch das ist, wegen Kapazitätsproblemen der Sägewerke, gar nicht so einfach.

Im Wald verbliebene Äste und Reststücke sollten gehäckselt oder gemulcht werden, denn diese Maßnahmen töten den Borkenkäfer.

Entrindungsanlagen könnten entweder mobil oder stationär verwendet werden. Wenn ein Baum entrindet ist, ist die Käfergefahr gebannt!

Schließlich sollte man auch nachdenken, ob für die betroffenen Bauern nicht auch Entschädigungen aus dem Katastrophenfonds möglich sind. Das ist aber ein Bundesgesetz und dafür ist der Nationalrat zuständig.

Franz Fischer sieht aber vor allem die Waldbesitzer in der Verantwortung. 90 Prozent von ihnen machen ihre Hausaufgaben, es gibt aber „auch welche, die nichts tun“.

Dabei handle es sich oftmals um Personengruppen, die ein Stück Wald zum Beispiel geerbt haben und weit weg davon wohnen und sich daher um den Wald nicht ausreichend kümmern, oder einfach auch um Menschen, die Wald als Wertanlage gekauft haben und jetzt nicht in der Lage sind, den Aufgaben nachzukommen.

Fichte soll nicht mehr in Monokultur sein

Von der Fichte, die gar keine so unproblematische Baumart ist, haben die Waldviertler Waldbesitzer in der Vergangenheit recht gut gelebt. Tatsache ist jedoch, dass sie nicht so gut in die Region passt. Fischer setzt bei seinen Nachpflanzungen daher auch auf Tanne, Lärche, Douglasie und Kiefer.

Auch Laubbäume werden wieder verstärkt ausgepflanzt, wie zum Beispiel Eichen, Ahorn und Rotbuche. Und natürlich sieht man im Waldviertel auch überall Birken - eine komplett anspruchslose Pionierbaumart, die von selbst kommt. Einen Nachteil haben Tanne, Lärche und Laubbäume allerdings: Sie müssen vor Wildverbiss zum Beispiel durch einen Zaun geschützt werden.

Franz Fischer führt die Trockenheit auch auf den Klimawandel zurück. Er ist aber überzeugt, dass die Landwirtshaft „nicht der Verursacher ist, sondern Hauptleidtragender“.

Wassermangel auch für andere Bereiche kritisch

Die derzeit vorherrschende Trockenheit ist aber auch auf anderen Gebieten mehr als problematisch. Bundesratsabgeordneter Eduard Köck befürchtet, dass die Bauern den ersten Schnitt, der in diesen Tagen stattfinden sollte, schon abschreiben können.

Wenn aber nicht bald Regen kommt, dann wird es seiner Meinung nach richtiggehend tragisch, denn dann gehe die Sache völlig in den Ertrag. Besonders beim Getreide hält Köck die Situation für kritisch.