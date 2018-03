Eine starke Bilanz legte die Arbeiterkammer-Bezirksstelle Waidhofen für das Jahr 2017 vor. Insgesamt führte das Team rund um Bezirksstellenleiter Christian Hemerka 3.707 Beratungen durch. Insgesamt erreichte die AK Waidhofen im Vorjahr mehr als 645.000 Euro für ihre Mitglieder. In diesem Betrag enthalten sind sowohl die Steuerrückholaktion als auch der Konsumentenschutz, Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz und in sozialrechtlichen Fragen.

Als besonders „grausliches“ Beispiel hob Hemerka jenes einer 29-jährigen Frau hervor. Die Büroangestellte war wegen einer schweren Krankheit längere Zeit ausgefallen. Nach ihrer Rückkehr wollte ihr Arbeitgeber, dass sie aus dem Büro in die Produktion wechselt – oder sie verliere ihren Job. Als sie diesen Wechsel ablehnte, erfolgte die fristlose Kündigung.

Da der Wechsel in die Produktion eine Schlechterstellung bedeutet hätte, sei die fristlose Kündigung nicht gerechtfertigt gewesen, meint Hemerka. Er erreichte beim Dienstgeber eine Umwandlung in eine einvernehmliche Auflösung und eine Nachzahlung von brutto 3.500 Euro an die Frau, die durch diese Lösung auch gleich Arbeitslosengeld beim AMS beziehen konnte.

Generell strich Hemerka die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer hervor. Dadurch konnte die Zahl der Interventionen, die vor Gericht gelandet sind, im Vorjahr auf 14 beschränkt werden. Zu bemerken sei auch eine Änderung hinsichtlich Beratungen. Während es früher meist um die Beantwortung einfacher Fragen ging und das Arbeitsrecht relativ einfach geregelt gewesen sei, sei dieses heute viel umfangreicher. Man habe daher auch innerhalb der Arbeiterkammer Waidhofen die Beratung in die Bereiche Pension, Mutterschaft und Arbeitsrecht aufgeteilt, um sich spezialisieren zu können.

Erschwerend sei auch, dass heute viele Mitglieder mit vermeintlichem Wissen aus dem Internet in die Beratungen gingen. „Dabei haben sie sich aber über das deutsche und nicht das österreichische Arbeitsrecht informiert“, so Hemerka. Es sei dann oft schwer, den Mitgliedern klar zu machen, dass die Sachlage anders sei als gedacht.

Besonders das Thema „Krankenstand“ machte den Beratern der Arbeiterkammer in Waidhofen im Jahr 2017 zu schaffen. Immer wieder seien Arbeitnehmer im Krankenstand mit der mehr oder weniger freiwilligen Beendigung eines Arbeitsverhältnisses konfrontiert.

Dienstgeber brächten dann immer wieder das Thema einer einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses ins Spiel, um sich Lohn und Gehalt für die Mitarbeiter zu sparen, meint Kammerrat Andreas Hitz. Positiv sei daher, dass ab 1. Juli 2018 der Arbeitgeber bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses im Krankenstand die volle Entgeltfortzahlung leisten muss – und das schon ab einem Dienstjahr für acht Wochen sowohl für Arbeiter wie für Angestellte.