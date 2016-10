Die Bio-Erdäpfel für die Marken „Ja! Natürlich“ (Billa) und „Zurück zum Ursprung“ (Hofer) haben ebenso wie die Bio-Zwiebeln etwas gemeinsam: Sie kommen von der in Waidhofen ansässigen Firma „pur“ von Johann Ackerl.

Aber das ist bereits die Erfolgsgeschichte. Begonnen hat alles viel mühsamer. Johann Ackerl besitzt eine kleine Landwirtschaft in Unterpertholz, Gemeinde Raabs. Schon 1988 dachte er eine Umstellung seines Betriebes auf biologische Landwirtschaft an. Es war ein sehr mühsamer Weg und Ackerl blieb auf seinen Bio-Erdäpfeln nicht nur einmal „sitzen“. Doch er belieferte verschiedene Kunden, unter anderem Werner Lampert, der damals einen Bioladen in Wien besaß. Und eben dieser Werner Lampert startete 1993 gemeinsam mit dem damaligen Billa-Besitzer Karl Wlaschek die Bio-Marke „Ja! Natürlich“. Und bereits im September 1994 konnte Johann Ackerl die ersten Bio-Erdäpfel für diese Marke liefern.

Johann Ackerl kontrolliert Kartoffeln in der Lagerkiste. | NOEN, Johann Ramharter

„Fünf Jahre später habe ich erkannt, dass wir unsere Tätigkeit mit Infrastruktur hinterlegen müssen und habe gemeinsam mit den Familien Schmalzbauer und Hummel eine erste Lagerhalle in Unterpertholz für die Erdäpfel errichtet“, berichtet Johann Ackerl. 2003 folgte eine Halle für die Trocknung und Kühlung von Zwiebeln und 2011 eine Getreidehalle, um die gesamte Palette der Fruchtfolge abdecken zu können. Auf der Getreidehalle erzeugt eine 280 kw peak Photovoltaikanlage auch die notwendige Energie. „Wenn man in einem Ort wie Unterpertholz bzw. im Waldviertel leben und arbeiten will, muss man Verantwortung übernehmen und Infrastruktur bauen“, erklärt Ackerl seine Beweggründe.

Für die Bio-Produkte fand „pur“ bald sehr gute Marktverhältnisse vor und konnte auch viel exportieren - zuerst nach Großbritannien und dann auch nach Deutschland. Und es stellte sich ein positiver Nebeneffekt ein: In der Gegend entstanden viele kleine Projekte durch andere Bauern.

„In unseren Hallen waren noch nie andere Produkte als Bio-Produkte drinnen!“

Johann Ackerl, Bio-Produzent und Vermarkter

So werden in den drei Hallen in Unterpertholz heute 1.500 Tonnen Zwiebel, rund 3.000 Tonnen Erdäpfel und 3.000 Tonnen Getreide übernommen. Insgesamt werden dort die Produkte von 20 Bauern übernommen, gelagert und marktgerecht aufbereitet, die kaufmännische Abwicklung erfolgt über die Firma „pur“ direkt mit jedem Lieferanten. „pur“ wiederum arbeitet mit acht Standorten dieser Art in verschiedenen Regionen zusammen.

Die Kernkompetenz des Unternehmens sieht Ackerl in der Lagerfähigkeit seiner Produkte: So sind die Bio-Erdäpfel und Zwiebeln sowohl bei „Ja! Natürlich“ als auch bei „Zurück zum Ursprung“ von Februar bis Juni von „pur“. „In dieser Zeit haben andere Bio-Erzeuger nicht so gute Qualitäten wie wir“, erklärt Ackerl.

Julian Ackerl prüft derzeit den Anbau von Süßkartoffeln. | NOEN, Johann Ramharter

Der Bauer und Unternehmer sieht auch für heuer gute Marktchancen, denn in ganz Europa hat es heuer im Mai und Juni sehr viel geregnet, in Österreich eigentlich nicht. Beim Getreide werden in erster Linie Dinkel und Hafer vermarktet, die dann als „Waldviertler Haferflocken“ oder Dinkelmehl im Handel angeboten und auch als Müsli-Beigabe verwendet werden.

Die Tatsache, dass in der Getreidehalle 20 Silos hintereinander stehen, ermöglicht, dass es 20 verschiedene Qualitäten geben kann. Und eine Tatsache betont Ackerl besonders: „In unseren Hallen waren noch nie andere Produkte als Bio-Produkte drinnen!“

Eigentlich ist das Wetter im Waldviertel für den Anbau von Zwiebeln schwierig, weil es sehr feucht ist. Dann sah Johann Ackerl aber, dass auch in England häufig Zwiebeln angebaut werden und kam auf die Idee, die Zwiebeln in einer Reifekammer aufzubereiten. Und er kann mittlerweile zwölf Monate im Jahr österreichische Bio-Zwiebeln anbieten.

Damit kommt das Gespräch auf das jüngste Kind des Unternehmers: den Anbau von Bio-Knoblauch. Knoblauch wird seit rund 30 Jahren aus China importiert, Ackerl will das wieder regionalisieren. Die ersten Erfolge gibt es bereits, mithilfe einer Knoblauch-Genetik soll auch eine Sorte aufgebaut werden. Für die Knoblauchernte wurde eine besondere Maschine entwickelt, die jeweils 20 Pflanzen erntet und zu einem Strauß bindet, der dann auf ein Eisengestell gehängt und getrocknet wird.

Und Ackerl hat viele weitere Ideen, mit denen er auch seinen Sohn Julian - Absolvent der landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof, so wie er selbst - experimentieren lässt, zum Beispiel Süßkartoffel.