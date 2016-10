Waidhofen wählt am 29. Jänner neuen Gemeinderat .

In Waidhofen an der Ybbs wird am 29. Jänner 2017 ein neuer Gemeinderat gewählt. Diesen Termin hat die niederösterreichische Statutarstadt im Mostviertel, die turnusmäßig nicht den landesweiten Gemeinderatswahlen angeschlossen ist, am Mittwoch genannt. Das letzte Votum fand am 25. März 2012 statt.