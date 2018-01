„Baustein“-Aktion abgebrochen: Das Bürgerbeteiligungsmodell an der Photovoltaikanlage bei der Wasserversorgungsanlage ist beendet. Bürgermeister Harald Hofbauer setzte die Frist bis 15. Jänner an.

„Im November wurden 40 Bausteine zu je 500 Euro aufgelegt. Wir haben bisher 22 verkauft“, erklärt Hofbauer im NÖN-Gespräch. Nun wird er versuchen, die restlichen Bausteine über persönliche Kontakte zu veräußern. „Sollte das auch nicht funktionieren, dann wird die Gemeinde vom Baustein-Modell profitieren“, sagt der Bürgermeister.

Ein Bürgerbeteiligungsmodell will Hofbauer in Zukunft überdenken. Bei den ersten beiden Malen habe das Modell sehr gut funktioniert — bei der Photovoltaikanlage auf dem Gemeindesaal sowie den Anlagen auf Schul- und Kindergartengebäude und Gemeindeamt. Dieses Mal sei der Verkauf trotz intensiver Bemühungen ins Stocken geraten. Über den ausbleibenden Erfolg ist Hofbauer „natürlich nicht so happy“, da er dachte, dass das Modell auf viel größeren Zuspruch stoßen würde. Dass die Konditionen zu wenig attraktiv waren, glaubt Hofbauer nicht: „Wir haben ein Sparbuch mit 0,75% Zinsen per anno, auf sechs Jahre gebunden.“