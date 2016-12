Positive Erfahrungen haben die ehrenamtlichen „Essen auf Rädern“ - Zusteller des Roten Kreuzes mit dem dafür von der Gemeinde angeschafften Elektroauto gemacht.

Vor eineinhalb Jahren startete das Projekt. „Für unsere Zwecke ist das Fahrzeug, ein Mitsubishi i-MiEV, einmalig, wir haben genug Platz, um alles unterzubringen, und bei maximal etwa 22 Kilometern Fahrtstrecke pro Tag geht es sich auch mit der Akkureichweite spielend aus“, erklärt Rotkreuz-Ortsstellenleiter Johann Zibusch, der selbst regelmäßig mit dem Auto zum Ausliefern der Essen unterwegs ist.

Ein Fahrer ist für eine Woche von Montag bis Sonntag eingesetzt, die Tour startet um 10.30 Uhr und dauert bei den knapp 20 Kunden rund eine Stunde. „Früher fuhr jeder mit dem Privatauto gegen einen Kostenersatz. Die Lösung mit dem Elek troauto ist einfacher und komfortabler, man muss im eigenen Auto nichts adaptieren und findet stets ein einsatzbereites und gewartetes Fahrzeug vor, bei dem man sich, außer ums Fahren, um nichts kümmern muss“, hebt Zibusch hervor.

Eigentlich gab es mit Auto keine Probleme

Technische Probleme habe es nie gegeben, und nach einer kurzen Einschulung war auch die Bedienung kein Thema. Einen Zwischenfall gab es jedoch. „Am 20. Oktober hatte das Auto einen Unfall, es hatte sich beim Halten selbstständig gemacht und war gegen ein Hauseck geprallt, wobei es total beschädigt wurde“, berichtet Bürgermeister Harald Hofbauer. Mit der Auszahlung der Versicherung und der Verwertung des Wracks konnte für 19.990 Euro ein Vorführwagen des gleichen Typs als Ersatz angeschafft werden, auch das Rote Kreuz beteiligte sich mit 500 Euro. „Dadurch blieben nur 350 Euro an der Gemeinde hängen“, führt Hofbauer an.

Das neue Auto ist seit Anfang Dezember in Betrieb. „Es fehlen nur noch die Aufkleber und das Gemeindewappen“, merkt Hofbauer an. Das Elektrofahrzeug wird außer für die Essenszustellung auch für Dienstfahrten der Gemeinde benutzt und mit Strom der am Amtsgebäude installierten Photovoltaik-Anlage aufgeladen. Neu ist eine öffentliche Tankstelle vor dem Gemeindeamt, an der zwei Elektroautos gleichzeitig mit je elf Kilowatt Ladeleistung geladen werden können.