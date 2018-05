Bereits im September soll die zweite Kindergartengruppe in Betrieb gehen. Aus diesem Grund wurde die Auftragsvergabe dafür in der Gemeinderatssitzung am 3. Mai beschlossen.

Insgesamt sind 52.610,76 Euro an Aufträgen vergeben worden. Den Innenausbau erhielt die Firma Peschel, die Maurerarbeiten gingen an die Firma Reißmüller, die Heizung installiert die Firma Kienast, die Fliesenlegerarbeiten macht die Firma Appel, der Boden wird von der Firma Stallecker verlegt, die Fenster von der Firma Hauer und die Einrichtung von den Firmen Conen und Schmidera& Schendl.

Die Sanierung des Sechshauserweges wurde für 13.992 Euro an die Firma Johann Neuwirth vergeben. Für den Bauhof wurde ein Elektro-Auto der Marke Renault Kangoo geleast. Haftpflicht, Vollkasko und Leasing gingen an die Donauversicherung und betragen 5.394,15 Euro im Jahr.

Für den Seniorennachmittag beim Waidhofner Volksfest des Roten Kreuzes wurde eine Subvention von 220 Euro an das Rote Kreuz vergeben.

Alle Beschlüsse waren einstimmig. Die Gemeinderäte Sascha Sadlon und Rudolf Kaiser waren entschuldigt.