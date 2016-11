Der Kabarettist und Schauspieler Reinhard Nowak war mit seinem Programm „Das Wunder Mann“ am 19. November im Kulturkeller Dobersberg zu Gast.

Reinhard Nowak muss man eigentlich nicht wirklich vorstellen. Manche kennen ihn schon seit Mitte der 80-er-Jahre, als er der legendären Kabarettgruppe „Schlabarett“ beitrat. Es folgten eine Reihe von erfolgreichen Bühnenproduktionen sowie bis dato auch sieben Solo kabarettprogramme. Er hat sich aber auch als Schauspieler einen Namen gemacht. So ist er in österreichischen Kultproduktionen wie Muttertag, Hinterholz 8, Kaisermühlenblues oder Dolce Vita zu sehen gewesen und spielte zuletzt die Hauptrolle in der TV-Serie „Lottosieger“.

Immer wieder spontane Wortmeldungen

Weil die Besucher ihn aus seinen vielen volksnahen Rollen kannten, herrschte auch von Beginn an ein vertrautes Verhältnis zwischen ihm und dem Publikum. Ohne speziell dazu zu animieren, kam es immer wieder zu spontanen Wortmeldungen seitens der Zuschauer, die natürlich ins Programm eingebunden wurden.

Darum war es überhaupt kein Problem für Nowak, seine geplanten Publikumsaktionen mit den weiblichen Gästen durchzubringen.

Diese reichten von Vergleichen von nackten Füßen über Tanzeinlagen auf der Bühne bis hin zu Kussversuchen. Dabei ging es immer darum, seine männliche Überlegenheit gegenüber den Frauen darzustellen. Aufgrund seiner sympathischen Verlierer-Figur hat er sich jedoch dabei immer selbst persifliert und ein großes Augenzwickern und Lachen darüber gesetzt.

Durch seine offene und zugängliche Art erzeugte er eine sehr intime und lockere Atmosphäre, in der auch das explizite Beschreiben der menschlichen Anatomie kein Problem darstellte, man hatte das Gefühl, einen Abend unter Freunden verbracht zu haben. Und die großen Differenzen zwischen Mann und Frau wurden entspannt weggelacht.