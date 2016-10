Mit einem Tag der offenen Tür und einem großen Festakt wurde das 40-jährige Bestehen des Feuerwehr- und Polizei-Einsatzzentrums in Dobersberg am vergangenen Donnerstag gefeiert.

Der Kommandant der Polizeiinspektion Dobersberg, Leonhard Meier, und der Dobersberger Feuerwehrkommandant Kurt Goldnagl begrüßten abwechselnd die Gäste, womit sie gleich zu Beginn ein sichtbares Zeichen für das funktionierende „Miteinander“ unter einem gemeinsamen Dach setzten.

„Die Blaulichtorganisationen leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Leider wird heute vieles als selbstverständlich gesehen. Darum ist es nötig, wieder einmal darauf hinzuweisen, dass hinter den Einsatzorganisationen Menschen stehen, die auch ihr Leben zum Wohle ihrer Mitbürger einsetzen“, betonte Bürgermeister Reinhard Deimel in seiner Begrüßungsansprache.

Zum Festakt, der von einer Abordnung der Polizeimusik umrahmt wurde, war auch Innenminister Wolfgang Sobotka erschienen. „Täglich neue Herausforderungen erfordern eine klare Vorgehensweise. Dafür bist du ja bekannt“, meinte Deimel in Richtung des Ministers, ehe er noch einmal seinen Dank für die Arbeit der Einsatzorganisationen rund um das Jahr, zu jeder Tages- und Nachtzeit, zum Ausdruck brachte.

„Ihr seid mit dem, was ihr hier geschaffen habt, der Zeit ein Stück voraus“, hob Wolfgang Sobotka in seiner Festansprache hervor. Während anderswo über Einsatzzentren erst nachgedacht werde, habe man in Dobersberg mit Weitsicht diesen Schritt bereits vor 40 Jahren gesetzt.

Sicherheit steht für Bürger an erster Stelle

„Wenn wir heute die Bevölkerung fragen, was ihr am Wichtigsten ist, dann steht die Sicherheit an vorderster Stelle. Dieses Thema war noch nie so brennend wie heute. Zur Sicherheit brauchen wir aber alle - wir müssen von einer Gesellschaft des Wegschauens zu einer Gesellschaft des Hinschauens werden. Das beginnt beim Schulweg und endet bei der Prävention von Delikten“, stellte Sobotka klar.

Um das zu erreichen, sei die Verbindung zwischen Polizei, Bevölkerung und Gemeinde notwendig - etwas, was mit dem aktuellen Projekt „Gemeinsam sicher“ des Innenministeriums verfolgt werde und in Dobersberg bereits bestens funktioniere. „Ihr könnt ein Vorbild für andere Gemeinde sein“, meinte Sobotka.

Feuerwehrkommandant Kurt Goldnagl unterstrich die gute Zusammenarbeit mit der Polizei, im Einsatzzentrum und im Einsatz. „40 Jahre mit der Polizei in einem Gebäude wäre für manche kaum vorstellbar, für uns ist es perfekt“, brachte es Goldnagl in seiner Ansprache auf den Punkt.

„Gemeinsam sicher wird hier hervorragend gelebt. Wir haben einen guten Kontakt zur Bevölkerung und versuchen stets vor Ort zu sein, wo der Schuh drückt“, hob Leonhard Meier hervor.

Zum Abschluss des Festaktes ließ es sich Sobotka nicht nehmen, ein Musikstück selbst zu dirigieren. Anschließend hatten vor allem die Kinder viel Spaß beim Besichtigen der Ausrüstung und bei der Mitfahrt im Korb der Teleskoplastbühne der FF Raabs. Auch die Lkw-Waage und die Schutzwesten der Polizei und der Entschärfungsroboter des Entminungsdienstes fanden regen Anklang bei den Besuchern.