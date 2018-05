Ein erstmals seit Jahren gehaltener Mitgliederstand, ein leichtes Plus in der Kassa, Wettbewerbserfolge von Segelflugpiloten und eine technische Umstellung beim Flugfunk – das ist die Bilanz des vergangenen Jahres, die der Obmann der Union Fliegergruppe Waldviertel, Franz Friedreich, bei der Generalversammlung in Melis Café-Restaurant zog.

In seinem ersten Jahr als Nachfolger von Josef Dörrer, der 20 Jahre lang Obmann der Fliegergruppe war und weiterhin als Hauptbetriebsleiter fungiert, hat sich Friedreich vor allem das Thema Sicherheit auf die Fahnen geheftet und auch einige organisatorische Änderungen im Vorstand angestoßen, um die Arbeit gleichmäßiger und nach den jeweiligen Spezialgebieten der Vorstandsmitglieder zu verteilen, etwa Wartung, Buchhaltung und Versicherungsangelegenheiten.

Dörrer wurde in der Generalversammlung zum Ehrenobmann ernannt und erhielt außerdem vom Vizepräsidenten des österrreichischen Aeroclubs, Roland Dungler, das Goldene Abzeichen für besondere Verdienste im Flugsport.

Eine Herausforderung im vergangenen Jahr war die Umstellung des Flugfunks auf das neue vorgeschriebene 8,33 KHz-Frequenzraster, die einen Austausch alter, inkompatibler Funkgeräte in den Vereinsmaschinen und auch des Betriebsleiter-Bodenfunkgeräts erforderlich machte.

Segelflieger legten bis zu 500 Kilometer zurück

Segelflug-Sektionsleiter Michael Rohrbeck freute sich über das zunehmende Interesse der Segelflugpiloten am Streckenflug, wo durchschnittliche Strecken von 300 bis 500 Kilometer erzielt wurden. Besonders hob er den Vizeweltmeisterschaftstitel von Paul Altrichter bei der Junioren-WM in Litauen hervor.

Vier angehende Segelflugpiloten wurden 2017 geschult, einer davon konnte die Ausbildung bereits abschließen. „Die Flugschule ist ein wichtiges Instrument, um den Verein am Leben zu erhalten“, betont Friedreich, der die Ausbildung neuer Piloten weiter forcieren will. Eine Möglichkeit, sich über die Pilotenausbildung am Flugplatz Dobersberg zu informieren, gibt es beim „Airlebnistag“ am 26. Mai von 10 bis 18 Uhr, an demauch Mitflüge mit Vereinsmaschinen angeboten werden.

Außerdem sucht die Fliegergruppe ab sofort einen weiteren angestellten Betriebsleiter bzw. eine Betriebsleiterin. Wichtig wäre örtliche Nähe und Interesse an der Luftfahrt sowie die Bereitschaft, die erforderliche Funk- und Betriebsleiterschulung zu absolvieren. Interessenten können sich per Mail an flugplatz@loab.at melden.