Mit der traditionellen Hubertusfeier beging die Jägerrunde Dobersberg am 4. November das Erntedankfest der Jägerschaft.

Die versammelten Jäger zogen mit Fackeln geschlossen vom Hauptplatz in den Schlosshof ein. Im Hof war eine von Feuerkörben umrahmte symbolische Jagdstrecke angerichtet. Pfarrer Gerhard Swierzek hielt die Andacht im Gedenken an den Heiligen Hubertus, der als Schutzpatron der Jäger gilt.

Jägerrunden-Obmann Christian Gissing bedankte sich im Rahmen der Feier bei den Mitgliedern für ihren ganzjährigen Einsatz und erwähnte das Urteil des Verfassungsgerichtshofs, der die Jagd als ökologisch notwendig betrachtet, nachdem ein Kärntner Waldbesitzer diese aus ethischen Gründen in seinem Wald verbieten lassen wollte. Auf Nachfrage erörtert er, dass es ohne Jagd zu einer unkontrollierten Vermehrung des Wildbestandes kommen würde, weil wir nicht mehr mit einer Naturlandschaft, sondern in einer Kulturlandschaft leben.

"Aktuell ist Wildbestand in der Gegend ausgeglichen"

Die natürliche Regulierung ist nicht mehr gegeben, da Großraubwild wie Bär und Wolf nicht mehr vorhanden sind und auch nicht geduldet werden. Aktuell ist der Wildbestand in der Gegend ausgeglichen, nachdem man es in den Vorjahren mit einem erhöhten Bestand von Schwarzwild zu tun hatte. Hoch ist nach wie vor der Anteil von Fallwild, also Wild das durch Straßenverkehr getötet wird, obwohl in den letzten Jahren vermehrt Wildwarner an den Leitpflöcken angebracht wurden.

Großen Wert legt man auch auf das Thema Sicherheit bei der Jagd. Jagdleiter und Aufseher müssen diesbezüglich regelmäßig Schulungen besuchen und Jäger absolvieren freiwillige Schießübungen, bei denen bestimmte Leistungen erbracht werden müssen.

Mit speziellen Programmen möchte man auch Kindern in Kindergärten und Schulen die Natur wieder näher bringen und somit auch das Verständnis für die Jagd fördern.