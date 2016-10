160.000 Euro wird die Marktgemeinde Dobersberg in die Hand nehmen, um den Pioniersteg im Naturpark neu zu errichten. Der Pioniersteg wurde bei dem Stark regen- und Sturm ereignis am 21. Juli stark in Mitleidenschaft gezogen: Ein Baum fiel auf ihn und beschädigte nicht nur das Dach, sondern die gesamte Konstruktion (siehe Foto).

Die Gemeinde wollte den Pioniersteg nicht sofort abreißen, sondern vorerst die Querung der Thaya über den Steg verhindern, zu welchem Zweck der Steg auch mehrfach mit Brettern vernagelt wurde. Trotzdem rissen immer wieder Personen die Absperrungen weg, um den Steg unter Lebensgefahr zu passieren.

Steg drohte jederzeit einzustürzen

Dies war der Gemeinde zu gefährlich, denn der Steg drohte jederzeit einzustürzen. Sie sah „Gefahr in Verzug“ und veranlasste den Abbruch, der von der Firma Longin um rund 12.000 Euro durchgeführt wurde.

In der Gemeinderatssitzung vom 29. September wurden nun die Baumeisterarbeiten für den neuen Steg und die Ausschreibungen an Franz Hofstätter aus Waidhofen zum Preis von 6.900 Euro vergeben. Die statischen und die Konstruktionsplanungen wurden an die Firma Zehetgruber und Laister aus Zwettl zum Preis von 4.000 Euro vergeben. Der Tagesordnungspunkt wurde in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.