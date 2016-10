Wieder in Betrieb ist der Lazarus-Schrägaufzug von einem Parkplatz neben der Bundesstraße zum Friedhof in Eibenstein. Der Geraser Altabt Joachim Angerer, der nach wie vor Pfarrer in Eibenstein ist, erklärte in einem Gespräch mit der NÖN, warum der Aufzug einige Zeit außer Betrieb war.

„Unterhalb des Aufzugs kam es zum Nachwachsen verschiedener Pflanzen, vor allem von Akazien“, erzählt Angerer, und daher schaltete sich der Aufzug immer wieder automatisch ab. Nun wurde die gesamte Fläche unterhalb des Aufzugs mit einer Plane abgedeckt, und der Aufzug funktioniert wieder problemlos. Der Schrägaufzug wird mit eigenen Münzen betrieben, eine Münze kostet einen Euro für Auf- und Abfahrt , diese sind in der Trafik Tauber in Raabs, im Gasthaus Pölzer in Eibenstein, in der Trafik in Drosendorf sowie im Klosterladen Geras erhältlich.

Mit dem Aufzug zum Friedhof sind die Pläne von Altabt Joachim in der Pfarre Eibenstein jedoch keineswegs abgeschlossen. Der nunmehr 82-jährige Priester möchte auch noch Urnengräber für die Bestattung verunglückter Motorradfahrer errichten. Und natürlich wird es auch im kommenden Jahr wieder den „Biker-Fronleichnam“ geben.