Ein zufriedener Blick zurück und ein optimistischer Blick nach vorne – Wirtschaftskammer-Obmann Reinhart Blumberger und WK-Präsidentin Sonja Zwazl hielten beim Empfang der Wirtschaftskammer Waidhofen nicht nur Rückschau auf ein gutes Jahr 2017, sondern zeichneten auch ein positives Bild von der künftigen Entwicklung nicht nur in ganz Niederösterreich, sondern auch im Bezirk Waidhofen.

Schon die große Anzahl an Gästen, die sich am 22. Februar in der Wirtschaftskammer einfanden, sei ein gutes Zeichen dafür, wie viele treue und verlässliche Partner die Waidhofner Wirtschaft habe, merkte Blumberger an. Denn die Vernetzung sei für die Wirtschaft von immenser Bedeutung, nicht nur mit anderen Institutionen und Sozialpartnern, sondern auch untereinander.

Dazu strich Blumberger die Betriebsbesichtigungstour im Sommer hervor, an der sich auch Marlene Lauter von der Jungen Wirtschaft mit ihrem Stellvertreter Albert Siller maßgeblich beteiligten. Auch die Aktivitäten von „Frau in der Wirtschaft“ rund um Klaudia Hofbauer-Piffl tragen viel zur Vernetzung bei.

100 Unternehmen wurden gegründet

Blumberger berichtete, dass es mit Stand Ende 2017 im Bezirk 1.790 Unternehmen (davon 1.402 aktive) gebe: „Auch wenn viele davon nicht die großen Mitarbeiterzahlen haben: Das ist ein Wert, auf den wir stolz sein können“, meinte er. Positiv sei, dass es im Vorjahr nicht nur 120 Gründerberatungen seitens der WK Waidhofen gegeben habe, sondern dass daraus auch 100 Unternehmensneugründungen folgten. Besonders im Bereich der Nahversorger habe man im Vorjahr mit einigen Eröffnungen ein Zeichen gesetzt. Insgesamt habe die Wirtschaftskammer im Vorjahr 6.000 Kundenkontakte absolviert.

Ein Meilenstein für die Waidhofner Wirtschaft sei die Eröffnung des Radweges Thayarunde gewesen. Diese „Erfolgsgeschichte“, wie Blumberger meinte, hat bereits 32.000 Besucher in die Region gelockt und werde auch von den Einheimischen gerne in Anspruch genommen. Blumberger: „Dieser wichtige Impuls für die Region wird nicht nur für den Tourismus, sondern darüber hinaus für Gewerbe und Handel in Zukunft noch viel bringen.“ Als wesentlichen Punkt für 2018 bezeichnete der Obmann den weiteren Breitbandausbau im Bezirk.

Präsidentin Zwazl strich dann den Wert der WK-Bezirksstellen für die einzelnen Regionen hervor. Auch in Zeiten der Digitalisierung seien sie als Anlaufstelle vor Ort von großer Bedeutung: „Jede Region ist anders, jede Region braucht etwas anderes. Die Mitarbeiter vor Ort wissen am besten, was das ist“, streute sie dem Team rund um Bezirksstellenleiter Dietmar Schimmel Rosen.

Neben Deregulierungsmaßnahmen im Bürokratie-Dschungel forderte Zwazl auch eine Aufwertung der Lehre, um dem drohenden Fachkräftemangel begegnen zu können. Jetzt gelte es, die gute Wirtschaftslage zu nutzen. Zwazl: „Ausruhen dürfen wir uns auf den derzeit guten Zahlen nicht. Wir müssen hart weiter arbeiten.“