Nach vier Jahren und mehreren Etappen erstrahlt die Kapelle in Engelbrechts in neuem Glanz.

Seit der letzten Außenrenovierung im Jahr 1984 hatte der Zahn der Zeit deutliche Spuren hinterlassen. Sockel, Fassade und Dach waren stark in Mitleidenschaft gezogen, das Gitter am Turm verwittert, und im Mauerwerk der angebauten Sakristei zeigten sich große Risse.

Die Sakristei war derart schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass nur noch der Abriss blieb. | privat

„2009 haben wir einen ersten Anlauf zur Sanierung gestartet und Kostenvoranschläge eingeholt. Das Holz für den Dachstuhl war schon geschlägert und geschnitten, doch als wir die Voranschläge erhielten, bekamen wir erst einmal einen Schock über die voraussichtlichen Gesamtkosten. In einem zweiten Anlauf, nachdem wir von Bürgermeister Manfred Wühl die Zusage für eine Unterstützung hatten, beschlossen wird, die Renovierung in mehrere Phasen aufzuteilen, damit nicht in einem Jahr die gesamten Kosten anfallen“, berichtet Gerhard Winkelbauer, der Obmann des Dorferneuerungsvereins Engelbrechts.

2013 wurden der Turm und sein Blechdach renoviert, ein sehr teures Unterfangen, da man eine Gerüstfirma und Professionisten damit beauftragen musste. „Das kostete 23.500 Euro. 2014 hatten wir eine Ruhepause, 2015 ging es mit dem Hauptdach weiter. Wir bekamen das Gerüst kostenlos von der FIrma HP-Bau Polsterer in Kautzen zur Verfügung gestellt und erledigten möglichst viele Arbeiten selbst - eigentlich alles bis auf den Dachstuhl“, erklärt Winkelbauer.

Sakristei wurde im Jahr 2016 abgerissen

2016 wurde die Sakristei abgerissen. Da ein Neubau mehr als 20.000 Euro gekostet hätte, wurde anstelle des Zubaus ein Stiegenaufgang an der Außenseite der Kapelle errichtet, über den man Zugang zum Uhrwerk für die Turmuhr erhält, das täglich aufgezogen werden muss. Die Maurerarbeiten an der Fassade wurden in Eigenregie erledigt.

2017 wurden die Dachrinnen an den Kanal angeschlossen, und der Steinsockel gereinigt und saniert. Eine Verblechung schützt den Sockel vor Verwitterung. Damit ist die Außenrenovierung abgeschlossen. Insgesamt kostete das Vorhaben 45.740 Euro, wovon 19.460 Euro durch die Gemeinde, 18.582 Euro durch Spenden der Dorfbewohner und der Rest vom Dorferneuerungsverein finanziert wurden. Rund 745 freiwillige Arbeitsstunden wurden von der Dorfbevölkerung geleistet. „Hätten wir das alles an Firmen vergeben müssen, wäre die Renovierung hochgerechnet um mindestens 35.000 Euro teurer gekommen“, merkt Winkelbauer an.