Der Waidhofner Gregor Hörmann wurde bei einer Generalversammlung der Expert-Gruppe in den Vorstand gewählt. Er folgt damit seinem Vater Eduard nach, der dieses Vorstandsmandat mehr als 20 Jahre ausgeübt hatte.

Gregor Hörmann ist Jahrgang 1978, er lernte Elektriker bei der nunmehrigen Firma Eaton in Schrems und legte 1999 die Meisterprüfung ab. Berufsbegleitend studierte er an der Fachhochschule Wiener Neustadt und erlangte die akademischen Grade Bachelor und Master im Jahr 2010. 2014 wurde das Einzelunternehmen Expert Hörmann in eine GmbH umgewandelt und Gregor Hörmann wurde zum Geschäftsführer bestellt.

„Man muss über den Tellerrand blicken"

Alfred Kapfer

Die Expert-Gruppe umfasst 168 Mitgliedsbetriebe, die insgesamt 200 Fachgeschäfte betreiben, 1.700 Mitarbeiter beschäftigen und gemeinsam rund 355 Millionen Euro Umsatz machen.

Seitens der Expert-Gruppe werden Gregor Hörmann hervorragende Voraussetzungen für die Funktion als Vorstandsmitglied attestiert, unter anderem die Leitung eines der erfolgreichsten und loyalsten Mitgliedsbetriebe mit zwei Standorten, langjährige Praxiserfahrung und die Fähigkeit, „über den Tellerrand zu blicken und über die eigenen regionalen Bedürfnisse hinaus für die gesamte Gruppe zu denken“, wie es der Geschäftsführer der Gruppe, Alfred Kapfer, formuliert.