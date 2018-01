Doppelter Einsatz wegen Gasgeruchs .

Am Donnerstag-Abend mussten die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Waidhofen/Thaya - nachdem sie am selben Tag schon einmal alarmiert worden waren - erneut zu einem vermeintlichen Gasaustritt in der Heidenreichsteiner Straße ausrücken.