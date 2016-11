Ein Hotel hat die Theatergruppe Gastern im Angebot in ihrem neuen Stück, das am vergangenen Samstag Premiere feierte. Die Komödie in drei Akten dreht sich um das in die Jahre gekommene kleine Hotel „Seeblick“, in dem Gäste bis auf den ehemaligen Major Ponsenby (Manuel Pigl) Fehlanzeige sind. Um dem Kaufinteressenten Siegfried Lester (Alfred Braunsteiner) ein volles Haus vorzugaukeln, muss das Personal selbst die Rollen der Gäste spielen.

„Unaussprechliche Dinge“ findet Dorothea Lester (Jasmin Böhm, 3.v.l.) im Zimmer ihres Mannes Siegfried (Alfred Braunsteiner). Major Ponsenby (Manuel Pigl, 2.v.l.) und Berthold Kuttelwascher (Roland Kases) sind Zeugen. | Michael Schwab

Ein Höhepunkt ist dabei der gern zur Schnapsflasche greifende Haustechniker Hubert, der von Robert Wenisch im Ruderleiberl perfekt verkörpert wird und für die Maskerade einen Pfarrer spielen muss, der es mit dem Zölibat nicht so ganz ernst zu nehmen vermag.

Köstlich ist auch Elisabeth Seidl-Kases als Hausmädchen Maxi, das nun auch die Rolle der Empfangsdame an der Rezeption und der Zimmerkellnerin spielen muss und dabei reichlich unbeholfen mit einem „Schummelzettel“ vorgeht. Besonders das Zusammenspiel mit Jacqueline Talamas als Schwester Magdi, die ihr als Doppelgängerin aushelfen soll, sorgt für heitere Verwicklungen.

Respekteinflößender und schlagfertiger Auftritt

Hervorgehoben werden muss auch Melanie Hirschmann als Lesters Freundin Annabel, die in dieser Rolle eine überspannte und abgehobene Großstädterin mimt. Keinen leichten Part hatte Manuel Pigl. Er musste nicht nur den stets militärisch strammen Major, sondern auch den Scheich Abdul el Hadsch verkörpern und zwischen beiden Rollen hin und her wechseln, was ihm aber überzeugend gelang.

Einen respekteinflößenden und schlagfertigen Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes legte Jasmin Böhm als Lesters Ehefrau Dorothea hin. Da war schnell geklärt, wer im Hauses Lester das Sagen hat. Versehentlicher Männerbesuch im Zimmer hatte genauso wenig zu lachen, wenn es um die Wahrung der Jungfräulichkeit ging.

Henriette Hager (Birgit Höllrigl-Kases) ist im Hotel Seeblick auf Männerfang. Dabei macht sie auch vor dem „unechten“ Pfarrer Hubert (Robert Wenisch), der eigentlich der Haustechniker ist, nicht Halt. | Michael Schwab

Das Gegenteil verkörperte Birgit Höllrigl-Kases als Henriette Hager, die im Hotel hinter jedem Mann her war, der nicht schnell das Weite suchte. Roland und Eva Kases als die Hotelbesitzer Berthold und Theresa Kuttelwascher blieb da nur noch übrig, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und sich von der Putzfrau Dragica (Marina Hölzl) nicht irritieren zu lassen.

Weitere Aufführungen: Freitag, 4. November und Samstag, 5. November um 19.30 Uhr, Sonntag, 6. November um 18 Uhr; Freitag, 11. November und Samstag, 12. November um 19.30 Uhr.