Einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Raiffeisenstraße fällte der Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung vom 31. Jänner.

Der dortige Kanal ist mehr 40 Jahre alt, und aufgrund der Bauweise mit offenen Schächten kommt es bei starken Regenfällen immer wieder zum Überfließen von Regenwasser in den Schmutzwasserkanal, was dann aufgrund des längeren Pumpenbetriebs in der Kläranlage zu zusätzlichen Kosten führt. Außerdem befindet sich die Fahrbahn mittlerweile in einem schlechten Zustand.

Der Kanal soll zur Gänze neu gemacht werden, ebenso soll, wo notwendig, die Wasserleitung erneuert werden. Die Gelegenheit wird auch zur Verlegung von Glasfaserleitungen genutzt. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten werden die Nebenanlagen neu hergestellt; die Asphaltierung der Fahrbahn wird wahrscheinlich 2018 erfolgen.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig

Die erforderlichen Zivil ingenieurleistungen wurden an die Firma Radlegger & Kral ZT GmbH für 70.631 Euro vergeben. Im Verlauf der Sitzung wurde außerdem der Verkauf des Zahnarzthauses in der Schremserstraße 5 in Vitis an die Zahnärztin Doris Kattner für 90.000 Euro genehmigt.

Weiters beschloss der Gemeinderat, die zweite Tranche an Betriebsgrundstücken im Betriebsgebiet „Holz- und Energiepark“ für 488.805 Euro anzukaufen. Mit Nebenkosten von 22.485 Euro kostet der Ankauf insgesamt 511.290 Euro. Zur Finanzierung wurde die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 520.000 Euro bei der Raiffeisenbank Vitis beschlossen.

Der Geschäftsführende Gemeinderat Josef Traxler und Gemeinderat Hermann Kargl (beide ÖVP) sowie Gemeinderat Richard Worresch (FPÖ) warenvon der Teilnahme entschuldigt. Alle Beschlüsse der Sitzung erfolgten einstimmig.