Kanalbau, ein neuer Parkplatz für die HTL und die Auflösung des Baurechtsvetrags für das ehemalige Gasthaus Piringer beschäftigten den Gemeinderat der Marktgemeinde Karlstein.

Durch die Auflösung des Vertrages mit der Dakon & Friedreich Gastwirtschaftserrichtungs GmbH ist die Nachfolge eines Betreibers für das K12 weiter ungewiss. Die Gemeinde will in den kommenden Wochen nach einem neuen Betreiber-Kandidaten suchen, die Vertragsauflösung wurde einstimmig beschlossen.

Um den vom Hochwasser gefährdeten Schülerparkplatz der HTL und Fachschule Karlstein an einen sicheren Ort verlegen zu können, wurde der Ankauf einer Fläche von 1.689 m unterhalb der Schule zum Preis von 33.780 Euro genehmigt, und ein Baurechtsvertrag für die Errichtung des Parkplatzes mit dem Verein zur Förderung der Schüler abgeschlossen.

Außerdem wurde der Pachtvertrag der Firma Pollmann für den Parkplatz für 2.500 Euro pro Jahr verlängert.

Für den Kanalbau in Griesbach wurde ein Darlehen von 190.000 Euro bei der Raiffeisenbank aufgenommen, die Wiederherstellungsarbeiten in Griesbach wurden für 182.000 Euro an die Firma Leyrer+Graf vergeben. Weiters wurde das Büro Kobold um 25.700 Euro mit der Planung des Kanals in Wertenau beauftragt.

Da die Schutzgebiete für die Wasserversorgungsanlage um sechs Hektar erweitert wurden, stimmte der Gemeinderat einer Entschädigung der betroffenen Landwirte in Höhe von 200 Euro pro Hektar zu. Auf diesen Flächen ist unter anderem die Ausbringung von Düngemitteln beschränkt, wodurch der Ertrag dieser Felder insgesamt geringer ausfällt.