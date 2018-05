Für die Sanierung des Ärztehauses wurde in der Gemeinderatssitzung am 7. Mai der Grundsatzbeschluss gefasst, um Förderungen in Anspruch nehmen zu können. Für die Zahnarztordination wurde außerdem die Lieferung und Montage von neuen Fenstern an den Bestbieter, die Firma Markus Hahn, Großau, vergeben. Das Auftragsvolumen beträgt € 33.499,-- brutto.

Neben den Grundsatzbeschlüssen, im neuen Siedlungsgebiet der künftigen Othmar-Knapp-Straße die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung sicherzustellen, wurde der bereits bestehende Auftrag an die Firma IUP für Planung, Ausschreibung und Bauaufsicht aufgrund einer eingetretenen Projektumfangserweiterung um einen Betrag von € 15.259,-- netto aufgestockt. Gemeindearzt Karlheinz Schmidt hat mit zwei Arztkollegen den Antrag auf ein Pilotprojekt zur Errichtung einer Primärversorgungseinheit (PVE) in Form eines Netzwerkes eingereicht.

Damit soll die medizinische Versorgung in der Region in Zukunft sichergestellt bzw. auf eine neue Basis gestellt werden. Der Gemeinderat fasste den Beschluss, dieses Projekt vollinhaltlich zu unterstützen, bis hin zu einem möglichen Neubau zur optimalen Umsetzung der Projektziele. Dadurch sollte es auch leichter werden, einen Nachfolger zu finden. Diese Person soll dann auch schon in die Detailplanungsphase eingebunden werden. Karlheinz Schmidt wird jedenfalls vorerst nicht in Pension gehen und möchte das Projekt selbst gerne mitbegleiten.