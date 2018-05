Zwei neue ÖVP-Gemeinderäte wurden in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag angelobt.

Der geschäftsführende Gemeinderat Friedrich Goldnagl (ÖVP), seit 1990 im Gemeinderat und auch als Dobersberger Feuerwehrkommandant und Abschnittskommandant engagiert, hatte sein Amt nach nunmehr 28 Jahren im Gemeinderat zurückgelegt.

Als Nachfolger wurde Franz Eggenhofer, Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter des Abschnitts Dobersberg, angelobt. In geheimer Wahl wurde er anschließend mit 14 von 16 Stimmen (zwei ungültig) in den Gemeindevorstand gewählt, wo er die Agenden von Goldnagl – Wasserversorgung, Feuerwehren und Zivilschutz – übernehmen wird.

"Wir können jederzeit reden"

Gerade das Thema Wasserversorgung ist in Dobersberg kein leichtes, denn der Wasserstand in den bestehenden Brunnen ist, wie in der NÖN berichtet, sehr niedrig, und es muss mit EVN-Wasser aus Thaya ausgeholfen werden, bis der neue Bohrbrunnen angeschlossen werden darf.

„Fritz und ich haben eine gute Chemie, wir können jederzeit reden, und es ist ja nicht die erste Agenda, die ich von Fritz übernehme“, zeigte sich Eggenhofer in der Sitzung zuversichtlich, die an ihn übertragenen Aufgaben mit vollem Einsatz zu meistern.

Ebenfalls aus dem Dobersberger Gemeinderat ausgeschieden ist Michael Meier. Er war seit 2010 im Gemeinderat tätig. Als Nachfolger wurde Lambert Handl angelobt. Er wurde anschließend zum Jugendgemeinderat sowie zum Mobilitäts- und Radbeauftragten ernannt und übernimmt damit die Aufgaben von Michael Meier. Bürgermeister Reinhard Deimel lobte das Engagement der beiden neuen Gemeinderäte: „Es ist heute nicht selbstverständlich, dass jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ich freue mich, dass die Gemeinschaft bei uns funktioniert und sich Leute für solche Funktionen finden.“