Unter vorgehaltener Hand gibt es die Gerüchte schon seit längerer Zeit: Im Waldviertel könnte eine neue Justizvollzugsanstalt errichtet werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Donauuniversität in Krems mehr Platz braucht und man das Gefängnis aus Stein deshalb absiedeln könnte.

„Die Entscheidung werden wir rasch treffen. Die Umsetzung selbst betrifft meine Amtszeit sicher nicht mehr.“Justizminister Wolfgang Brandstetter, in Eggenburg wohnhaft

Der in Eggenburg wohnhafte Justizminister Wolfgang Brandstetter bestätigt: „Es gibt Überlegungen, die allerdings nicht nur das Waldviertel, sondern alle Standorte von Strafvollzugsanstalten österreichweit betreffen.“

Justizminister Wolfgang Brandstetter gab eine Studie in Audtrag. | APA

So warte man derzeit noch auf das Ergebnis einer Standort-Studie der Donauuniversität Krems. „Ende Februar wird sie vorliegen. Das ist dann eine Entscheidungsgrundlage“, sagt der Justizminister.

Es sei wichtig, externe Experten in Entscheidungen einzubeziehen, die viele Jahre halten sollen. „Es gibt viele Faktoren, die zu berücksichtigten sind. Auf die Studie aufbauend, kann es dann sofort losgehen.“ Die Umsetzung werde dann ohnehin noch lange dauern. „Die Entscheidung werden wir rasch treffen. Die Umsetzung selbst betrifft meine Amtszeit sicher nicht mehr.“

Ziel sei eine Standortoptimierung: „Welche Standorte sind auf Dauer sinnvoll, welche sind zukunftsfit?“ Wird die Justizvollzugsanstalt Stein tatsächlich abgesiedelt? „Es kommt darauf an, was die Studie dazu ergibt. Wenn Stein auf Dauer nicht zu halten ist, dann ist das sicher auch ein Thema.“

Clemens-Wolfgang Niedrist, Pressereferent im Kabinett des Justizministers, räumt ein, dass auf dem Gefängnis in Krems-Stein (die größte Strafvollzugsanstalt Österreichs) ein wesentlicher Fokus liegt. „Die Studie behandelt vor allem Niederösterreich und da die Justizanstalt Stein und wie man da weiter verfährt.“ Im Zuge dieser Studie werden auch Alternativstandorte überprüft, wie viele und welche, wisse er nicht. Die Studie sei Grundlage für alle künftigen Entscheidungen, Gerüchte um mögliche Standorte im Waldviertel will er nicht kommentieren. „Dem Minister ist es wichtig, dass man an die Erkenntnisse der Studie absolut ergebnisoffen herangeht.“

Standorte im Bezirk Waidhofen aus dem Rennen?

Anfangs betrafen die Gerüchte über mögliche Standorte auch den Bezirk Waidhofen, hier munkelte man von Weikertschlag an der Thaya und Vitis, vor allem aber ist immer wieder ein Standort am Truppenübungsplatz Allentsteig im Gespräch.

Was sagen die Vertreter der Parteien im Bezirk Waidhofen zu einer möglichen Errichtung eines Gefängnisses im Waldviertel bzw. im Bezirk Waidhofen?

ÖVP-Bezirksparteiobmann Eduard Köck steht der Sache grundsätzlich positiv gegenüber. Für ihn entscheidend wären die Arbeitsplätze, die dadurch in der Region geschaffen werden könnten. „Die Kremser sind derzeit auch froh über diese Arbeitsplätze“, meint er. Nachdem die Standorte im Bezirk Waidhofen scheinbar aus dem Rennen sind, wäre für Köck eine Errichtung am Truppenübungsplatz Allentsteig die einfachste Lösung, weil es dort sehr viel Grund gibt, der bereits der Republik Österreich gehört.

SPÖ Bezirksvorsitzender Maurice Androsch sieht die Angelegenheit ebenfalls nicht völlig negativ: „Im Gespräch mit Justizminister Brandstetter anlässlich der Gerüchte bestätigte mir dieser, dass derzeit durch die Donauuniversität Krems eine Studie zur Standortfindung durchgeführt wird. Zwischen Minister und mir wurde im Interesse der Region eine enge Einbindung und Abstimmung in dieser Sache vereinbart. Sobald die Ergebnisse der Studie auf dem Tisch liegen, erwarte ich mir einen offenen und transparenten Diskurs mit der Bevölkerung in unserer Region, um nicht an den Menschen vorbei zu entscheiden und alle Argumente in die Entscheidung einfließen zu lassen. Für mich steht außer Frage, dass auf jeden Fall der Mehrwert und die Wertschöpfung für die Region Thema sein müssen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen bleibt einfach die zentrale Aufgabe für die unmittelbare Zukunft des Oberen Waldviertels.“

Waldhäusl poltert: „Das hat bei uns nirgendwo Platz!“

Viel kritischer und mit gewohnt deftigen Worten reagiert FPÖ-Bezirksobmann Gottfried Waldhäusl: „Ein Gefängnis für Mörder, Vergewaltiger und andere Schwerverbrecher hat weder am TÜPL Allentsteig noch anderswo im Oberen Waldviertel Platz. Unsere Region wurde jahrelang brutal ausgeblutet: Keine Verbesserungen der Verkehrsanbindungen bzw. in der Infrastruktur, Schließungen von Polizeiposten, Finanzamt, Geburtenstation, Bettenreduzierungen etc. – und jetzt soll der Abschaum zu uns abgeschoben werden? Das bringt keinerlei Wertschöpfung für die Region, weil zentral eingekauft wird. Und dann gibt es noch die Freigänger, vor denen die Leute Angst haben müssen. Von der FPÖ gibt es daher ein klares ‚Nein‘ zu diesem Vorhaben! ÖVP und SPÖ haben davon längst gewusst, aber wie üblich nichts getan. Fakt ist, dass wir uns dieses Projekt sicherlich nicht auf’s Auge drücken lassen. Jeder vernünftig denkende Mensch erkennt die Probleme und wir werden uns daher geschlossen dagegen stellen, um diesen Irrsinn auch abzuwehren.“

Martin Litschauer, Bezirkssprecher der Grünen, meint dazu: „Wenn diese zukunftsorientiert geplant wird, die Resozialisierung fördert und die Haft- und Arbeitsbedingungen verbessert, dann macht es auch Sinn über mögliche Standorte im Waldviertel zu diskutieren. Vielleicht könnten ja auch zusätzliche Arbeitsplätze des Justizministeriums mit geplant werden und damit dem Abzug der Beamten aus dem Waldviertel entgegengewirkt werden.“

TÜPl-Kommandant Josef Fritz hat bisher nichts Konkretes über diese Pläne gehört. Falls man einen Standort am TÜPl in Betracht zieht, könne es sich aus militärischen Gründen aber nur um einen Standort am Rand handeln.