Der einzige Golfplatz Österreichs, der rückgebaut werden soll, bietet derzeit viele interessante oder auch schmerzhafte Einblicke; besonders faszinierende vor allem aber für Vogelfreunde, die dort auf ihre Kosten kommen und Jungvögel von mittlerweile sehr seltenen Arten aus nächster Nähe beobachten können.

Der Waidhofner Bankangestellte Christoph Dangl arbeitet mit seiner 13-jährigen Tochter Lena an der Neuerstellung des Österreichischen Brutvogelatlas mit. In dem zehn mal zehn Kilometer großen Quadranten nordöstlich der Bezirksstadt, den die Dangls bearbeiten, haben sie schon rund 15 Exkursionen gemacht. Verstärkt wurde der Raum Merkengersch, Karlstein sowie Loibes/Mostbach und eben auch auf der ehemalige Waidhofner Golfplatz in der Region von Hollenbach ins Visier genommen.

13. Brutnachweis in der gesamten Republik

Die kleine Sensation, die den Dangls auf dem Golfplatz widerfuhr: Bei den Braunkelchen konnten sie österreichweit damals den 13. Brutnachweis in der gesamten Republik melden. „Mittlerweile sind die Sichtungen auf 25 gestiegen. Viel mehr werden es leider nicht mehr werden, da das Ende der Brutzeit schon naht“, sagt Dangl im NÖN-Gespräch. Braunkelchen werden in Deutschland und Österreich mittlerweile als stark gefährdet eingestuft, wie bereits viele Feld- und Wiesenbrüter. Die Tendenz bei Braunkelchen: stark rückläufige Bruten und somit Jungvögel.

Das Braunkelchen brütet am ehemaligen Golfplatz in Waidhofen. Christoph und Lena Dangl entdeckten den seltenen Vogel. | Hans-Martin Berg

Am Golfplatz konnten Christoph und Lena Dangl schon viele seltene Vogelarten wahrnehmen, wie Pirole, Kiebitze, Feldlerchen, Rebhühner, Neuntöter, Gartengrasmücken und mehr. Und bei vielen davon war es relativ eindeutig, dass sie Nachwuchs bekommen hatten: „Wir sahen einen Neuntöter futtertragend, was er nur für seine Jungen macht. Eine Gartengrasmücke stieß einen Warnruf aus, als sie uns bemerkte. Sie warnt nur vor Eindringlingen in der Nähe ihres Nestes“, schildert Dangl.

„Landwirte haben alles richtig gemacht“

Warum der ehemalige Golfplatz für die Feld- und Wiesenbrüter ein Eldorado darstellt, liegt für Dangl klar auf der Hand. „Die Landwirte haben dort bis jetzt alles richtig gemacht, um ein attraktives Gebiet für seltene Vogelarten herzustellen“, erklärt Dangl. Es sei die richtige Mischung der Nutzung von landwirtschaftlichen Feldern und Flächen, die brach liegen für die Vögel, was so in der Landwirtschaft nicht üblich ist.

Diese optimale Bewirtschaftung der Landwirte habe auch dazu geführt, dass es bisher der einzige Platz war, wo die Dangls auch Jungvögel seltener Arten ausfliegen sahen. „Eine tolle und positive Nachricht, so nah bei uns so seltene Vögel wieder brüten zu sehen“, freut sich der Hobbyornithologe.