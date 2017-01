GroÃŸ-Siegharts

Insgesamt 1.250 Rauchmelder wurden im Rahmen der von der Sparkasse Groß Siegharts Privatstiftung im November 2016 ins Leben gerufenen Aktionstage „Wir schenken Ihnen einen Lebensretter!“ verteilt. Bei der Aktion wurde jedem Haushalt in der Region Groß Siegharts ein Rauchmelder kostenlos zur Verfügung gestellt.

In Dietmanns, Ludweis, Karlstein und Groß Siegharts fanden jeweils Veranstaltungen der örtlichen Feuerwehren statt. Gegen Vorlage eines Gutscheins konnten sich Interessierte dort einen Rauchmelder abholen. All jene, die zu diesen Terminen keine Zeit hatten, konnten sich ihren Rauchmelder in der Sparkasse abholen. Auch von diesem Angebot wurde zahlreich Gebrauch gemacht.

Die Aktion ist grundsätzlich bis 31. Jänner 2017 befristet. Es sind noch einige Restexemplare vorhanden, die gerne noch in den Sparkassen in Karlstein und Groß Siegharts abgeholt werden können. „Ziel der Sparkassenstiftung ist es, noch möglichst viele Rauchmelder an die Bevölkerung auszugeben. Sollte sich jemand sein Exemplar für den eigenen Haushalt noch nicht abgeholt haben, kann das gerne noch erfolgen – auch wenn kein Gutschein vorhanden ist“, erklärt Vorsitzender Reinhold Weikertschläger.