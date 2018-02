Bei der Generalversammlung des Gesangs-, Musik- und Theatervereins Groß Siegharts am 25. Jänner dankten Obfrau Gabi Gratzl und Chorleiterin Andrea Neuwirth den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit bei den Proben (welche jede Woche am Donnerstag im TBZ abgehalten werden) und die diversen Auftritte im vergangenen Jahr. Dabei wurde vor allem der gemeinsame Auftritt mit dem GMV Waidhofen und das Vereinskonzert „Yesterday“ herausgestrichen.

Bei der Wahl des Vereinsvorstandes wurden Obfrau Gratzl Gabi (die das Amt schon seit Dezember 2005 ausübt) und Chorleiterin Andrea Neuwirth (sie hat das Amt seit elf Jahren inne) bestätigt.

"Die Anschaffungen sind Investitionen in die Zukunft"

Das 150-jährige Bestandsjubiläum will der Verein zu Pfingsten mit einer Jubiläumsmesse in der Pfarrkirche Groß Siegharts und mit einem Jubiläumskonzert im Herbst am 12. und 13. Oktober im Vereinshaus feiern. Hierfür haben bereits die Probenarbeiten begonnen, wo man in den Darbietungen Traditionelles mit neuem, fetzigem Liedgut aufführen möchte – ein Rückblick auf 150 Jahre Chorgeschehen. Zumindest sind einige Chormitglieder schon fleißig am Sammeln und Zusammenstellen von Liedern, Bildern und Anekdoten, die das Vereinsleben bestmöglich darstellen sollen.

Des Weiteren freut sich die Vereinsführung über die Anschaffung eines neuen Klaviers als Begleitinstrument, sowie über die Anschaffung einer kleinen Tonanlage. Ermöglicht wurde die Investition durch die Unterstützung der Sparkassenstiftung. „Die Anschaffungen sind Investitionen in die Zukunft des Vereins, der mit dem leichteren und moderneren Keyboard flexibler auftreten kann und bei Theaterstücken eine bessere Verständlichkeit im Publikum erreicht“, so Obfrau Gabi Gratzl und Theaterleiter Werner Eisler.