GroÃŸ-Siegharts

Nach der Ablehnung des Voranschlages für 2017 in der Stadtgemeinde Groß Siegharts, die u.a. deswegen möglich war, weil die SPÖ durch die Abwesenheit eines ihrer Gemeinderäte keine absolute Mehrheit hatte, gab es bereits ein Treffen der drei Gemeinderatsfraktionen zur Erstellung eines neuen Voranschlags, der auch den Spar-Gedanken des Landes mitttragen soll und damit wieder Landesgelder für Groß Siegharts in Bewegung setzen soll. Der erste Sparvorschlag der ÖVP wird auch bereits konkretisiert: Man will auch bei den Bezügen der Gemeindemandatare ein Zeichen setzen.

