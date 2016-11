GroÃŸ-Siegharts

Mit Ende Oktober schloss die Postfiliale in Groß Siegharts als letze im Bezirk Waidhofen außerhalb der Bezirkshauptstadt.

Dank guter Zusammenarbeit zwischen der österreichischen Post AG und der Stadtgemeinde gelang aber ein nahtloser Übergang. „Das Postamt schloss am Freitag, dem 28. Oktober, und am Montag, dem 31. Oktober, öffnete die Firma Riederich eine Postpartnerstelle. In der Postfiliale wurden die Kunden im Vorfeld auf die Umstellung hingewiesen, darum wussten am Montag die Leute auch, wo sie hinmussten“, berichtet Bürgermeister Gerald Matzinger.

Natürlich stimme es einen mit Wehmut, dass das Postamt in Groß Siegharts Geschichte sei. „Aber andererseits können wir froh sein, diese Lösung gefunden zu haben“, betont Matzinger.

„Es hat mehrere Bewerber für die Postpartner-Stelle gegeben. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde haben wir uns für die Firma Riederich entschieden“, erklärt Alois Wühl von der österreichischen Post AG. Für die Kunden würden sich durch die längeren Öffnungszeiten des Postpartners - wochentags bis 18.30 Uhr, sowie die zusätzliche Öffnung am Samstag - sogar Vorteile ergeben. „Gerade für Berufstätige ist es praktisch, wenn man auch nach 17 Uhr noch zur Post gehen kann“, weiß Wühl. Eine offizielle Eröffnung der Postpartner-Stelle wird am 18. November stattfinden.