GroÃŸ-Siegharts

Nach der Ablehnung des Haushaltsvoranschlags knapp vor Weihnachten durch ÖVP und FPÖ hat die Stadt weiterhin kein Budget. In der Vorwoche gab es wieder eine Gesprächsrunde zwischen den Parteien.

Diese Gesprächsrunde wird von Vertretern aller im Gemeinderat tätigen Fraktionen bestätigt. Bürgermeister Gerald Matzinger berichtet, dass man gemeinsam den Voranschlag Punkt für Punkt durchgegangen sei. „Wir haben viele Sparvorschläge gemacht, wollen und können aber nicht alles auf Null stellen“, stellt er in den Raum.

Bürgermeister Gerald Matzinger (SPÖ) ist optimistisch, das Sparziel zu erreichen. | NOEN

Laut Matzinger sei es gelungen, Einsparungen von rund 300.000 Euro zu erzielen, das wären bereits drei Viertel des Fehlbetrags. Auch betreffend die Musikschule habe es gute Ansätze gegeben und der Abgang konnte reduziert werden, obwohl diese eigenständig bleibt und keine Gebühren für die Eltern erhöht werden sollen. Weil man den Voranschlag eben Punkt für Punkt durchgegangen sei, habe die Sitzung von 17 bis 1 Uhr gedauert.

Matzinger nimmt auch Bezug auf den ÖVP-Vorschlag, auch bei den Aufwandsentschädigungen für die Gemeindemandatare zu sparen: „Wir haben auch das besprochen, haben aber erst 2010 Einsparungen in diesem Gebiet durchgeführt und sind derzeit unter dem Niveau unserer Nachbarstadt Raabs. Daher sehe ich keinen Bedarf, da weiter zu reduzieren“, meint der Bürgermeister.

Minderheitsfraktionen sind weiter skeptisch

Auch Stadtrat Ulrich Achleitner (ÖVP) bestätigt die Gespräche. Er ist allerdings nicht zufrieden, wie man derzeit vorgeht. „Anstatt zu sparen, streichen wir!“ Für Achleitner müsste nachhaltig gespart werden, das könnte seiner Meinung nach in der nächsten Gesprächsrunde in dieser Woche geschehen. Kein Verständnis hat Achleitner dafür, dass man bei den Aufwandsentschädigungen nicht sparen will. „Niemand von den Gemeinderäten lebt davon, da könnte man ruhig auf etwas verzichten!“

Gemeinderat Hannes Halwachs (FPÖ) war bei den Verhandlungen ebenfalls dabei. Seine Kritik klingt ähnlich wie jene Achleitners. „Wir haben im alten Voranschlag Änderungen vorgenommen, die nur kurzfristig wirken. Das hilft auf Dauer nicht und ist auch derzeit nicht ausreichend!“

Gemeinderat Hannes Halwachs (FPÖ) sieht nur Streichungen, kein echtes Sparen. | NOEN

Grundsätzlich hat Bürgermeister Gerald Matzinger ein halbes Jahr Zeit, einen Voranschlag zu erstellen, der eine Mehrheit im Gemeinderat findet.

Gelingt dies in dieser Zeit nicht, könnte die Landesregierung den Gemeinderat auflösen und Neuwahlen ausschreiben.