GroÃŸ-Siegharts

Zur musikalischen Weltreise lud der Arbeitergesangsverein Groß Siegharts und Umgebung am 12. November in den Stadtsaal.

Unter dem Motto „Von da Ledahosn bis zum Poncho“ brachten die Sänger unter der Leitung von Jitka Cudla Lieder und Geschichten aus verschiedenen Kontinenten auf die Bühne und luden das Publikum ein mitzureisen.

In Kroatien, Tschechien und Bulgarien sang man Lieder von der Liebe. Im alten Rom sprach man ein Lob auf die Musik aus und in Österreich pries man die Landschaft und die Eintracht. In Peru ging es um Freiheit, in England trank man auf hoher See und in Afrika hatte man einen gestohlenen Tresor wiedergefunden.

Zwischen den Liedern las Robert Kraner Texte aus verschiedenen Ländern. In der Geschichte aus Ghana wollte jemand erfolglos die Weisheit der Welt einsammeln, in Peru ging man der Herkunft der Kartoffeln nach und der Text von Janosch hinterfragte, ob Kunst wirkliche Arbeit ist und eine Existenzberechtigung hat.

Für das jüngere Publikum sang Jennifer Poppinger solo Popsongs wie „Ein Kompliment“, „I Kissed A Girl“ und „Chasing Cars“. Bei „The Rose“ holte sie sich Unterstützung von der Gastsängerin Gerda Neuditschko. Beide wurden für ihren mutigen Auftritt mit großem Applaus belohnt.

Obmann und Moderator Robert Kloiber sorgte mit seinem natürlichen und ungezwungenem Schmäh immer wieder für Lacher und gute Stimmung im Publikum. Vor der Pause neckte man auch das Publikum mit dem Ende des Liedes „Der Hasbacher“, indem man das Lied noch mehrmals in den einsetzenden Applaus anstimmte.

Nach der Pause kam noch der junge Musiker Gregor Friedrich auf der Trommel zum Einsatz. „Wer nach dem Konzert glaubt, er muss zu uns in den Chor kommen, der hat Recht“, meinte der Obmann am Schluss. Geprobt wird jeden Donnerstag.