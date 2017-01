GroÃŸ-Siegharts

Zwischen Tradition und Moderne bewegte sich das Programm des Neujahrskonzerts der Stadtkapelle Groß Siegharts am 1. Jänner im Stadtsaal.

Der neue Kapellmeister Lukas Marek setzte auf einen bunten Mix ohne den sonst oft üblichen Johann Strauß - Schwerpunkt mancher Neujahrskonzerte und zauberte mit seinem recht jungen Orchester ein kurzweiliges und abwechslungsreiches musikalisches Neujahrsfeuerwerk auf die Bühne.

Mit der „Fanfare for a New Horizon“ von Thomas Doss wurde das Konzert eröffnet. Weiter ging es mit dem Konzertwalzer „Wiener Bürger“ von Carl Michael Ziehrer, in dem mittels Trompetensignalen das An- und Abtreten der Bürgerwache dargestellt wurde.

Klassisch war wieder die Zugabe

Anschließend verließ die Stadtkapelle die gewohnten Pfade und machte einen Ausflug nach Spanien („Don Pedro“), ging dann zurück nach Österreich zu Thomas Assangers „In aller Kürze“ und schließlich nach Lateinamerika, wo bei „Tico Tico“ Stephanie Zlabinger ihr Können als Solistin an der Klarinette zeigte.

Im zweiten Teil des Konzerts ging es mit dem würdevoll klingenden Konzertmarsch „Arsenal“ des belgischen Komponisten Jan van der Roost weiter. Eine Zusammenstellung bekannter Melodien aus der Operette „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauß bildete die Überleitung zum Finale mit zwei Abstechern in die Filmmusik („A-Team“ und „Toy Story 2“).

Klassisch war wieder die Zugabe - der Radetzkymarsch zum Mitklatschen und ein gemeinsam von allen Musikern gerufenes „Prosit Neujahr“. Im Rahmen des Konzerts wurden auch Ehrungen ausgesprochen und Leistungsabzeichen vergeben. Besonders hervorzuheben ist hier Johann Schmutzer, der für 60-jährige Musikausübung die Ehrenmedaille des NÖ Blasmusikverbandes in Gold mit Zusatzspange erhielt. Das Konzert wird am Donnerstag, 5. Jänner, um 19.30 Uhr wiederholt.