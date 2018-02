Auch wenn sie noch so geräumig ist, die neue Ordination von Tierärztin Monika Roth in der Raabser Straße platzte bei der Eröffnung am 10. Februar aus allen Nähten. Zahlreiche Gäste aus Groß Siegharts und Umgebung, aber auch Gäste aus den Nachbarbezirken, ließen sich von Roth und ihrer Familie durch die modern, hell und attraktiv gestalteten Ordinationsräumlichkeiten im ehemaligen Handarbeitsgeschäft Höld führen.

Großes Leistungsspektrum wird angeboten

Schon seit Anfang Jänner ordiniert Roth schon in der Raabser Straße (die NÖN berichtete). Davor war die 36-Jährige, die in Wien geboren wurde, in Ellends aufgewachsen ist und nun in Oedt an der Wild lebt, in einer Tierarztpraxis in Dietmanns tätig. Sie maturierte am Bundesgymnasium Waidhofen, studierte ursprünglich zuerst Biologie und sattelte dann auf Veterinärmedizin um. Ihr Studium schloss sie mit dem akademischen Grad „Magistra“ ab, ihre Sponsion fand 2008 statt.

In Groß Siegharts bietet sie nun ein großes Leistungsspektrum an. Dazu gehören auch digitales Röntgen, Ultraschall-Untersuchungen, Laser, ein hausinternes Blutlabor, Impfungen und Beratungen, Zahnheilkunde und Operationen in einem eigenen OP-Raum. Auch ein eigener Röntgenraum mit Röntgengerät steht den tierischen Patienten zur Verfügung. Auch Hausbesuche sowie eine tierärztliche Hausapotheke gehören zum reichhaltigen Angebot.