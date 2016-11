GroÃŸ-Siegharts

Zwei Frauen beherrschen seit 19. November mit ihren Arbeiten die Ausstellungsräume in der Kunstfabrik.

Die Farbe „Rot“ springt dem Besucher beim Betreten der Galerie in Form zahlreicher Dessous, die sittsam in Bilderrahmen mit Glasabdeckung verpackt sind, sofort ins Auge. Der rote Faden zieht sich durch die gesamte Ausstellung von Ona B., die unter dem Titel „Passenger“ raumfüllende Arbeiten zur Schau stellt. Die Installationen laden ein, Grenzen zu sehen und zu überwinden oder sich abzugrenzen von zuviel „Rot“. Träume und Freiheit, Sexualität, Gleichberechtigung und Weiblichkeit sind jene Themen, welche die Künstlerin hauptsächlich beschäfitgen.

Annäherung an Naturräume und Wildnis

Entspannendes „Grün“ und Naturtöne erwarten den Besucher im Projektraum, wo Verena Weninger (gebürtig in Aigen) ihre Arbeiten ausstellt. Die gelernte Floristin und ausgebildete Naturparkrangerin versucht in ihren Objekten und Collagen eine philosophische Annäherung an Naturräume und an die Wildnis. Ihre Biographie spiegelt sich in ihren Arbeiten wider, sie verwendet ausschließlich Materialien, die sie in der Natur findet.

Beide Ausstellungen können bis 17. Dezember besichtigt werden. Die Öffnungszeiten der Kunstfabrik sind mittwochs bis sonntags jeweils von 13 bis 18 Uhr. Nähere Informationen sind auch unter www.kunstfabrik-gross-siegharts.at zu finden.