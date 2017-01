GroÃŸ-Siegharts

Die Bandweberei Silberbauer fertigte Bänder für ein junges Start-Up-Unternehmen der Wiener Neustädterin Edeltraud Feiler.

Silberbauer-Geschäftsführer Ulrich Achleitner nahm den Kleinauftrag an und stellte das Polyester-Band her. | Bandweberei Silberbauer

Die Junggründerin stand vor einer Herausforderung: Ihr Sohn Nino hatte mit fünf Jahren einen Schlaganfall erlitten, weshalb seine rechte Körperhälfte gelähmt ist. Das Schließen von Reißverschlüssen an Westen und Jacken stellten für ihn unüberwindbare Hürden dar. Nirgends fand Feiler Abhilfe, also entwickelte sie die Reißverschluss-Schließhilfe „o.h.o.“ (one hand only) für Menschen mit körperlichen Einschränkungen.

Feiler erstellte gut funktionierende Prototypen für ihren Sohn und nach positivem Feedback von unterschiedlichen Seiten kam die Idee, ihr Produkt zu vermarkten. Mittlerweile gibt es bereits lokale und überregionale Kooperations- und Vertriebspartner, kürzlich kam der Bundesverband der Ergotherapeuten Österreichs dazu.

Firmen rissen sich nicht um den kleinen Auftrag

„Ich wünsche mir, dass unser kleiner ‚o.h.o.‘

bei allen Benutzern zu einem großen Aha-Erlebnis führt und wir damit ein Stück Selbstständigkeit zurückgeben können“, sagt die Jungunternehmerin.

Silberbauer-Geschäftsführer Ulrich Achleitner bestätigt im NÖN-Gespräch: „Wir haben das Band gewoben und bedruckt. Es handelt sich dabei um ein Polyester-Band, das für ihre Zwecke ideal geeignet ist.“ Die Dame hätte sich schon etwas verzweifelt angehört. Zum einen gibt es nicht so viele Firmen, die diese Bänder herstellen, zum anderen sei das Auftragsvolumen klarerweise nicht so gewesen, dass sich die Firmen um den Auftrag reißen würden.

„Mir ist es lieber, ein Start-Up mit einer guten und hilfreichen Idee fängt klein an, als wenn sich ein Start-Up bei mir meldet, die sagen, dass sie massenhaft Ware benötigen und das dann nie etwas wird“, meint Achleitner. Zum anderen sei es eine tolle Idee und Umsetzung - beeinträchtigte Menschen werden dadurch selbstständiger und dadurch auch mobiler. „Das bringt viel Lebensqualität. Da sind wir gerne mit dabei“, freut sich Achleitner.

Alle Informationen zum o.h.o.-Clip sind auf www.oho-clip.at abrufbar. Das Video zur geschlossenen Winterjacke findet man unter https://vimeo.com/180298391.