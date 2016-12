Die Fortsetzung seines Buches „Groß Siegharts - Wissenswertes aus drei Jahrhunderten“ präsentierte Hans Widlroither am Montag im Technologie- und Bildungszentrum.

Andy Marek moderierte den Abend. Widlroither hatte vor zwei Jahren den ersten Band, eine Zusammenfassung seiner seit 20 Jahren in der Gemeindezeitung erscheinenden Artikelserie „Straßen, Gassen, Plätze, Denkmäler und Menschen von Groß Siegharts“.

Für die zweite Auflage griff Widlroither auch auf die Artikelserie „Prominente zu Besuch im Bandlkramerlandl Groß Siegharts“ zurück. Allerlei Anekdoten und Begebenheiten mit Bundespräsidenten, Persönlichkeiten aus Kirche, Musik, Bühne, Film und Sport sowie Politikern aus den vergangenen Jahrzehnten hat Widlroither zusammen mit Fotos in seinem neuen Buch arrangiert.

"Es ist wichtig, dass man die Geschichte nicht vergisst“

Gerald Matzinger

Bei der Präsentation gab er einen kleinen Einblick in die durchaus oft heiteren Begebenheiten, etwa, als Bundeskanzler Bruno Kreisky einen permanent dreinredenden Zuhörer im Dialekt aufforderte, den Mund zu halten, oder als Karl Merkatz zum 80. Geburtstag von Otto Prosenbauer nach Groß Siegharts kam, und das „Geburtstagskind“, das jünger war als er, aufforderte, ihm ein Bier zu holen.

„Mich als Bürgermeister macht es froh, dass es Leute wie Hans Widlroither gibt. Es ist wichtig, dass man die Geschichte nicht vergisst“, betonte Bürgermeister Gerald Matzinger nach der Buchvorstellung. Band I und der neue Band II sind ab sofort in der Sparkasse Groß Siegharts, der Raiffeisenbank Groß Siegharts, am Stadtamt Groß Siegharts sowie in der Buchhandlung Theodor Kargl in Waidhofen zum Preis von je 20 Euro erhältlich.