Als letzte geschlossene Ortschaft im Gemeindegebiet von Gastern erhält Ruders nun eine Wasserversorgungsanlage.

„Durch die Trockenheit in den letzten Jahren haben sich sowohl Quantität als auch Qualität des Trinkwassers aus örtlichen Brunnen verschlechtert, weshalb aus der Bevölkerung und der Landfwirtschaft der Wunsch nach einem Anschluss an das öffentliche Wasserleitungsnetz kam“, erklärt Bürgermeister Roland Datler.

Bei einer Sitzung im Frühjahr habe sich die Mehrheit der Ortsbevölkerung für das Vorhaben entschlossen. Die Firma Henninger & Partner führte die Planungsarbeiten durch. Ende September wurde die Firma Talkner mit der Errichtung beauftragt, in der Vorwoche gab auch die Landesregierung grünes Licht für das mit 256.583 Euro budgetierte Vorhaben. Die Wasserleitung soll in einem Ring rund um Ruders verlegt werden. „Dadurch wird es keine Verkehrsbehinderung im Ort geben, die notwendigen Querungen werden unter der Hauptstraße durchgebohrt. Außerdem werden im Zuge der Leitungsverlegung auch Glasfaserkabel mitverlegt“, schildert Datler die Vorzüge dieser Variante.

Die Wasserversorgung in Ruders wird an das Netz von Gastern, das von der EVN gespeist wird, angeschlossen. „Dazu ist eine Drucksteigerungsanlage nötig, die kurz nach dem Ortsende von Gastern in Richtung Ruders installiert wird“, fügt Datler hinzu. Sofern die Witterung es erlaubt, werden die Bauarbeiten noch heuer beginnen. Fertigstellung und Inbetriebnahme sollen 2017 erfolgen.