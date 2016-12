Deutlich angewachsen ist die Voranschlagssumme des außerordentlichen Haushaltes für das kommende Jahr.

Statt knapp 1,77 Millionen Euro für 2016 sind für 2017 knapp 2,18 Millionen Euro veranschlagt. Der Grund dafür sind größere Vorhaben wie die zweite Tranche des Grundankaufs im Holz- und Energiepark, wofür 520.000 Euro vorgesehen sind, und die Raiffeisenstraße, wo Fahrbahn, Kanal und Wasserleitung errichtet werden - Arbeiten, die sich mit etwa 700.000 Euro zu Buche schlagen werden. In Kaltenbach soll eine kleine Siedlung entstehen, wofür 100.000 Euro veranschlagt sind. Der Voranschlag wurde einstimmig in der Sitzung vom 5. Dezember genehmigt.

Grundangelegenheiten spielten auch im weiteren Verlauf der Sitzung eine Rolle. Im Betriebsgebiet Ost wurden zwei Betriebsgrundstücke mit einer Gesamtfläche von 6.315 m zum Preis von 82.095 Euro an Andreas und Manfred Hochleitner verkauft. Weiters wurde ein Betriebsgrundstück mit 1.525 m im Holz- und Energiepark für 20.587 Euro an die Zeugen Jehovas in Österreich verkauft.

Der Gemeinderat genehmigte weiters den Verkauf eines Baugrundstückes mit 922 m in der Seewiesenstraße für 24.433 Euro. Für die Aufschließung der Seewiesenstraße wurden zwei Förderverträge des NÖ Wasserwirtschaftsfonds angenommen. 69.370 Euro erhält die Gemeinde für die Wasserversorgung, ausbezahlt auf vier Jahre. 252.967 Euro, ausbezahlt auf fünf Jahre, gibt es für den Kanalbau. Aller Beschlüsse der Sitzung erfolgten einstimmig.