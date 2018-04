Wer ab Mitte August im Waldviertel ein Hotelzimmer sucht, könnte Probleme bekommen. Zu diesem Zeitpunkt sind zumindest die Fremdenverkehrsbetriebe im Bezirk Waidhofen total ausgebucht.

Grund dafür ist die Ballonfahrer-Weltmeisterschaft, die von 18. bis 25. August in Groß Siegharts stattfindet. Dieser Bewerb findet alle zwei Jahre in einem anderen Land statt, die besten 150 Ballonfahrer der Welt werden antreten und mit ihren Teams nach Groß Siegharts kommen.

Das Hotel Thaya in Raabs, das JUFA-Hotel in Raabs, die Liebnitzmühle und auch das Stadthotel Waidhofen sind für diesen Zeitpunkt daher auch bereits ausgebucht.

Die neue Terrasse im Hotel Thaya bietet sich für ein gemütliches Plauscherl so richtig an. Dank einer Markise gibt es, wenn es notwendig ist, Sonnenschutz und die Gäste können hier die frische Waldviertler Luft so richtig genießen. | Hannes Ramharter

Wie sieht es aber mit der Buchungssaison abseits dieser Großveranstaltung aus? - „Grundsätzlich buchen die Gäste sehr kurzfristig“, weiß Franz Strohmer, Besitzer des Hotels Thaya in Raabs zu berichten. Mit der Vorsaison ist er durch Buchungen von Schülergruppen und Gruppenreisen jedoch durchaus zufrieden. Ende August/Anfang September rechnet Strohmer auch wieder mit zahlreichen Radfahrern, die bei ihm buchen, denn: „Die neuen Radwege werden ähnlich gut angenommen wie das traditionell für die Gäste unseres Hotels angebotene Kanufahren auf der Thaya“.

Das Hotel Thaya bietet Packages an, damit die Gäste nicht nur eine Nacht bleiben, dazu gehören Sternfahrten auf der „Thayarunde“ und auch Fahrten mit dem Kanu oder dem „Reblaus Express“. „Dass dies bei uns alles möglich ist, sollte vielleicht ein bisschen besser beworben werden“, meint Strohmer, der große Teile seines Hotels, vor allem im Gastronomiebereich, nach einem Brand um Weihnachten völlig neu gestaltet hat. Aber auch die Wanderwege, zum Beispiel jener zur Ruine Kollmitz, sind sehr beliebt. „Dort treffen unsere Ruhe suchenden Gäste oft den ganzen Tag niemand“, meint Strohmer und verweist auch auf die Tatsache, dass Führungen durch die Burg Raabs ebenfalls sehr gefragt sind.

Über den Vorjahreszahlen liegt auch das JUFA-Hotel in Raabs, wie Geschäftsführer Johann Mayer erzählt. Dieses Hotel bietet ganzjährig Unterkunft, in der Vorsaison gibt es Seminare sowie Aufenthalte von Musik- und Sportgruppen.

Sommergast fährt bis zu 60 km in Region

Der Sommer-Gast ist nach Aussagen Mayers sehr flexibel, 50 bis 60 Kilometer entfernt in der Region etwas zu besichtigen, sei kein Problem. Auch Mayer hebt Fahrten mit dem „Reblaus Express“, Radfahren, Wandern („Die Ruine Kollmitz ist ein absolutes Highlight“) und Kanufahren hervor. Packages gemeinsam mit der Initiative „Handwerk&Manufaktur“ sind sehr gefragt, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Frottierweberei Herka in Kautzen oder der Knopfdrechslerei in Felling.

„Die Werbung für die ,Thayarunde‘ beginnt zu greifen“, freut sich Mayer. Auch die Zusammenarbeit des JUFA-Hotels mit dem Thayatal Vitalbad, ist positiv, jeder Nächtigungsgast hat auch freien Eintritt im Raabser Bad. Probleme könnten laut Mayer wohl nur durch das Wetter auftauchen, etwa, wenn es zu heiß zum Radfahren ist oder die Thaya zu wenig Wasser zum Kanufahren führt.

Ruhe und Erholung will die Liebnitzmühle ihren Gästen bieten. | Hotel Liebnitzmühle

Architekt Franz Friedreich ist Besitzer des Hotels „Liebnitzmühle“. Auch dieses ist während des gesamten Jahres geöffnet, ab April ist die Auslastung schon recht gut, in manchen Wochen sogar über 70 Prozent, meint Friedreich im Gespräch mit der NÖN. Auch bei der Liebnitzmühle spielen Seminargäste eine wichtige Rolle, ein Drittel der Gäste kommt aber auch zum Wandern und Radfahren.

„Unsere Gäste wollen in erster Linie Ruhe haben“, meint Friedreich. Ab Mitte Mai gibt es schon mehr Doppelbelegungen der Zimmer, da kommen dann schon mehr Urlauber als Seminargäste. Auch die Liebnitzmühle bietet Packages an, zum Beispiel für Wandern und Radfahren aber auch mit Sauna, Kosmetik und Kulinarik, zum Beispiel zwei Nächte, drei Tage für Ruhesuchende. Für Schülergruppen ist die Liebnitzmühle nicht buchbar, „wenn wir derartige Anfragen bekommen, empfehlen wir die Hotels in unserer Nachbarschaft dafür“, meint Friedreich.

Der einzige größere Beherbergungsbetrieb in der Bezirksstadt Waidhofen ist das „Stadthotel“, nachdem das „Thayatal Hotel“ bereits seit zwei Jahren geschlossen ist.

Andrea Dangl ist mit der Buchungssituation zufrieden, unter der Woche gibt es doch relativ viele Business-Kunden, am Wochenende Gäste, die wegen Freizeitaktivitäten kommen oder Kulturbegeisterte. Das Stadthotel ist ganzjährig außer zu Weihnachten geöffnet, auch hier werden Packages angeboten, vor allem in den Themenbereichen Radfahren, Golf, Auszeit und Kultur.